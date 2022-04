Revocación de Mandato: ¿Votar o no votar?

El domingo es la consulta de Revocación de mandato. Odiada por unos, apoyada por otros. Para los primeros, inútil. Para los segundos, fundamental. Los críticos del ejercicio dicen que no tiene razón de ser; es un gastadero de dinero. Quienes la apoyan consideran que se trata de un nuevo derecho y un mecanismo de democracia directa que los ciudadanos deben hacer suyo. Total que, como en otros tantos temas, unos y otros están en esquinas opuestas, con posiciones que lucen irreconciliables.

Pero para no aplaudir o descalificar a la ligera, vale la pena entender cómo llegamos a donde llegamos.

No, no es verdad, como algunos aseguran, que “solo el presidente quiere la consulta” y es “su capricho”. De hecho, para que la Revocación se escribiera en la Constitución requirió no solo los votos de Morena y sus aliados, sino de la oposición. La consulta fue aprobada tanto en cámara de diputados como en el Senado por legisladores de todos los partidos. Solo así se alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.

“La pregunta es para una ratificación”, dicen otros. Probablemente, porque su redacción habla de terminar el mandato o continuar. Pero, como en la reforma constitucional, la pregunta fue avalado por consenso entre todas las fuerzas políticas en el Senado. Lo mismo la fecha, pues AMLO quería que la consulta sucediera el mismo día de la elección federal de 2021, y fue la oposición quien quiso que se llevara a cabo en fecha posterior.

“Nadie pidió la consulta”, aseguran los críticos. En realidad, alrededor de 11 millones de firmas fueron entregadas por una organización simpatizante de la 4T. Pero quien validó las firmas y dio su visto bueno para que con base en ellas –una vez cubierto el requisito de casi 3 millones de personas- se organizara la consulta, fue el INE.

“El presidente está obsesionado con la consulta”. No sé si está obsesionado, pero es público que como candidato él propuso que la Revocación de mandato estuviera en la Constitución. En ese sentido, podría fácilmente hablar de un compromiso cumplido.

“El INE no ha dado difusión al ejercicio”. No con demasiado entusiasmo, pero el árbitro instalará casillas –aunque serán menos de la mitad del pasado proceso electoral-, y organiza la consulta. Ha capacitado a miles de funcionarios de casilla. Y, aunque lo acusen de no promover la consulta, se han transmitido más de un millón de spots en radio y televisión dándole difusión al ejercicio.

Hay muchas medias verdades y mentiras completas, alrededor de la consulta.

Quienes este domingo vayan a votar estarán en todo su derecho. Y quien decida no hacerlo, por la razón que quiera, se vale. Nadie tendría que presionar a otra persona. Que en libertad y convicción, cada quien haga lo que crea mejor.

Lo que no termino de entender es por qué quienes repiten que les “urge que termine el sexenio”, que “el gobierno es un desastre” y “AMLO hace todo mal”, desperdiciarán la oportunidad de participar en un ejercicio inédito este 10 de abril. ¿Por qué no van a votar los que quieren a “López” fuera?

