Limpia tu cuerpo de una manera segura y evita enfermedades

Empezamos este cuarto mes del año celebrando que ya vienen algunos días libres para pasar en familia, y que ya por fin el frío dijo adiós; este clima nos invita a salir a caminar con nuestras mascotas, o a hacer alguna actividad física y eso me gusta.

Recuerden que nunca es tarde para empezar a cuidar nuestra salud, así que hay que aprovechar el tiempo el clima y a tener una buena actitud. Estoy escribiendo y al mismo tiempo, recordando que el mes pasado justo antes de terminar y enviar mi sección, recibí una gran noticia que me emocionó muchísimo y que después les podré compartir con mi #Arafamilia bella y, por supuesto, con todos ustedes, queridos lectores de esta columna de El Heraldo de México.

Amigos, el día de hoy quiero iniciar hablándoles de algo muy importante para mí y es la adopción de mascotas; es preocupante ver la cantidad de animalitos que son abandonados en nuestro país. Está en todos el poder hacer que las cosas mejoren, enseñar el verdadero valor de estos seres maravillosos, y educar a las nuevas generaciones a respetar la vida de todos los animalitos. Amo a los perritos y siempre he pensado que son angelitos que bendicen los hogares de quienes los adoptan.

El año pasado yo adopté a Nalita, que nació en la calle y la rescató un amigo que se dedica desde hace años a cambiarles la vida a estos seres y estoy muy feliz con ella; sus dos hermanitas siguen en espera de ser adoptadas, ojalá que alguien de ustedes, mis lectores, estén interesados al igual que yo, porque es hermoso rescatar a seres que solo saben dar amor.

A partir de la adopción que hice, me dí cuenta de que hay que estar más pendientes en este tema, y ayudar y darles voz, quiero prestar mi voz a todos estos seres indefensos que dependen de nosotros, porque no podemos ser indiferentes y negarles un tazón de agua o comida.

Hay que tener mayor conciencia, en este momento estoy a cargo de varios, en mi filmación de la serie La Rebelión, me tocó salir de locaciones y de ahí me traje tres perritos a la veterinaria y los tengo en recuperación, una de ellas tiene un tumor y está en tratamiento, ya va en su quinta quimioterapia y va muy bien. Hay que ayudar y mejorar la vida de estos seres de amor. Me gustaría invitarlos a que adopten, no compren, porque al comprar apoyan la explotación animal y ya hay muchísimos necesitados de amor esperando a que las puertas de algún corazón se abran para ellos.

Otra forma de apoyar es donando y no tiene que ser una cantidad grande, con lo que ustedes desean apoyar ayuda muchísimo hay tantos perritos y gatitos que necesitan de nosotros. Pronto tendré mi fundación, es un sueño que tenía desde niña y estoy muy concentrada en realizarlo este año. Ya les haré saber, les compartiré la emoción para ver si juntos logramos mejorar muchas vidas, y si les echamos una pata amiga, ya sea con alimento o donaciones que serán claramente utilizadas para esta causa, ya ustedes lo podrán ver a través de mis redes y de la página que pronto les compartiré. Cuando se trata de ayudar todo suma y siempre hay una gran satisfacción.

También es muy importante denunciar el maltrato animal, si tú eres testigo o sabes de cualquier situación que ponga en riesgo a un animal, ¡denúncialo sin pensarlo! Los animales merecen todo el respeto y todo aquel que los dañe merece pagar. El maltrato animal es un delito.

Pasando a nuestro segundo tema del día, recuerden que los tratamientos que aquí comparto se los pueden hacer en CBi Medical Spa, y hoy tengo uno muy interesante. Se trata de las terapias de quelación.

Terapia de quelación o terapia quelante

Tal vez muchos no lo sepan pero a nuestro sistema, constantemente entran metales pesados, ya sea por medio del agua, ya que por el suministro de agua o la tubería puede estar contaminada con plomo o mercurio; otra forma en la que los metales llegan a

nuestro sistema es cuándo respiramos vapores de pintura, pesticidas o gasolina y, obviamente, algunos alimentos como papilla de cereales, atún, arroz, zanahorias, jugo de frutas, entre otros, presentan contaminación por metales pesados que se van concentrando en nuestro organismo y que a la larga son responsables de daños a la salud.

Si en nuestro organismo se concentra una alta cantidad de metales pesados, podemos sufrir una intoxicación que puede dañar nuestros órganos. Los ejemplos de metales pesados son: plomo, arsénico, mercurio, hierro y cobre.

¿Cómo funciona la terapia?

Esta terapia se hace de forma intravenosa y puede ser semanalmente. Cada sesión dura aproximadamente de una a dos horas, dependiendo de los medicamentos que se vayan a aplicar y del diagnóstico.

Se utiliza para quitar metales pesados del cuerpo mediante la administración de agentes quelantes, estos agentes se unen a los metales pesados en la sangre y se eliminan por medio de la orina. Es limpiar nuestras arterias y metafóricamente estas son como una tubería, si nos hacemos cargo de darles el mantenimiento adecuado todo funciona bien.

¿Qué es un agente quelante?

Es una sustancia que forma complejos con iones de metales pesados y tiene la función de capturarlos. Las sesiones tienen precios accesibles y el número de éstas estará relacionado al diagnóstico. Antes de este procedimiento el médico hará unos análisis de sangre para saber qué niveles de metales hay en el sistema del paciente. El procedimiento es indoloro y no requiere ningún tipo de cuidados después de cada sesión.

Es muy importante cuidar nuestra alimentación y saber que, aunque todos estamos expuestos a esto, existe este tratamiento que nos ayudará a eliminar todo eso que daña nuestro organismo. Como siempre es un placer contar con ustedes cada mes en esta sección que tanto disfruto escribir, nos leemos en mayo y mientras síganme, comenten y manden sus mensajes a mis redes sociales.

Instagram: @AracelyArambula

CBi: @Cbimedicalspa

TikTok: AracelyAarambula

Facebook: @AracelyArambula

Twitter: @AracelyArambula

Youtube: AracelyArambulaoficial

MAAZ