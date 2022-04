¿Adán Augusto es el tapado?

“Inicia el amanecer democrático el día 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí Coahuila dirá ‘no está solo Andrés Manuel López Obrador’”. Las palabras no son de cualquier militante de Morena, que promueve la participación en la consulta de revocación de mandato. Son del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de gira por el norte del país.

Ese mismo día, estuvo también en Sonora. Caminó con un numeroso contingente de personas (25 mil, según el gobernador del estado Alfonso Durazo) que marchó por las calles de Hermosillo en apoyo al presidente.

El secretario de Gobernación se mueve. El bajo perfil público, que lo acompañó los primeros siete meses en Bucareli, contrasta con el activismo del fin de semana, rodeado de militantes de Morena y haciendo proselitismo -¿solo para la revocación?-.

Va tejiendo su propia red. A mediados de enero pasado, tras el segundo contagio de COVID del presidente López Obrador, contestó que “yo no sudo calenturas ajenas”, cuando le preguntaron sobre si aspiraba a la candidatura presidencial en 2024. Dos meses y medio después, se ve más activo. No porque no lo haya estado en privado, sino porque en público era más recatado.

“Yo tengo un compromiso con el señor presidente, que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con todo lo que representa, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos”, dijo en aquella mañanera –la cuarta que encabezó-.

El presidente le ha dado un amplio margen de maniobra para operar. Él es quien da y formaliza los nombramientos en el gabinete, por ejemplo; a finales del año pasado, revivir la CONAGO y enterró la Alianza Federalista, de gobernadores opositores; sentó en su oficina a quienes de otra forma no se habrían reunido: Monreal y Sheinbaum; y hasta apapachó a quien fue desterrado del paraíso, Santiago Nieto. Opera la relación del gobierno federal con el Poder Judicial, gobernadores y diversos grupos de interés.

Hasta ahora, había sido discreto en la ejecución de sus encargos. Pero ha pisado el acelerador. En su gira por el norte del país, aprovechó para enviar mensajes.

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar: cuando le dijimos al presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ‘¿y a que vas?’. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le habría dicho.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna”, dijo ante la plaza pública.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, ‘mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador’”, señaló.

El secretario se mueve. Por si alguien lo dudaba, está en el juego de la sucesión.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL