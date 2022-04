Competitividad y desarrollo de las MIPyMES, el falso discurso

En noviembre del año pasado (2021) fueron abundantes los comentarios respecto a que el país alcanzo el 7.37% de inflación, lo que representó el nivel más alto que se ha registrado en los últimos 20 años. La inflación no es otra cosa que el aumento generalizado de precios en los productos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Los especialistas señalaron que la causa principal de esto fue la pandemia, pues una vez que las personas se sintieron en confianza y empezaron a salir a las calles la demanda de productos y servicios aumentó, sin embargo, se encontraron frente a una oferta aún baja debido a la parálisis de producción que hubo durante los años 2020 y 2021, lo que provocó que los precios aumentarán aunado esto a la necesidad de los comerciantes de recuperar sus ganancias.

Sin duda lo anterior fue un fenómeno generalizado a nivel mundial, sin embargo, bajo ese contexto es importante que a nivel nacional las MIPyMES cuenten con un verdadero soporte, lo que se traduce en mecanismos de apoyo financiero sólidos, que se apeguen a los principios de trasparencia para garantizar el acceso y la participación igualitaria de los comerciantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en la Ciudad de México en 2020 había 460 mil 862 negocios considerados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los cuales abarcan diferentes sectores de la actividad económica como la agricultura, minería, construcción, entre otros tantos que son de gran importancia en las cadenas productivas y por lo tanto en el desarrollo económico de la ciudad.

Esto toma mayor relevancia si ponemos en contexto que de acuerdo con SEDECO el total de negocios en la Ciudad de México es de 466 mil 301 lo que significa que tan sólo 5 mil 439 negocios están considerados como grandes empresas. Lo anterior significa que las grandes empresas representan tan solo el 1.16% de las unidades económicas en la Ciudad de México, esto quiere decir que el 98.84% de los negocios corresponde a Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

En estas circunstancias en que las MIPyMES representan el sector más importante para el desarrollo económico de la Ciudad de México y bajo el contexto global que estamos viviendo, me pregunto ¿Acaso no merecen de una política pública a la altura que brinde un camino continuo y estratégico encaminado al desarrollo de su competitividad a nivel nacional e internacional? Yo creo que sí, pues hacer eso sería no menospreciar su importancia.

Una política pública por definición es un proceso que requiere de diferentes etapas para llegar a su implementación y evaluación a fin de cambiar lo que no sirve y continuar con lo que funciona, y claramente una evaluación seria no se logra con acciones institucionales aisladas o programas momentáneos.

El abandono y la falta de voluntad por parte de las autoridades se hacen evidentes al darnos cuenta de que al menos públicamente no se tiene conocimiento de un Plan Estratégico para la Competitividad como lo señala la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el cual según la ley debe estar enfocado en ejecutar acciones estratégicas que permitan el desarrollo y la competitividad de la MIPyMES, pero a la fecha no se ve claro al respecto.

La existencia del Plan y su conocimiento público es una herramienta que nos permite, a la ciudadanía en general y sobre todo a aquellos que dependen de un negocio para su subsistencia, observar que la ruta que se sigue es la que se había planeado pero, si esta no existe ¿Cómo podremos evaluar los resultados y buscar la competitividad de las MIPyMES? Simplemente no es posible.

Desde el enfoque que lo veamos, ya sea como dueño o colaborador de un negocio o bien desde la perspectiva de la ciudadanía en general, el desarrollo y competitividad de las MIPyMES es algo que nos impacta a todas y todos, por eso no debemos quitar el dedo del renglón en este tema y exigir que se cumpla con la ley, porque para quienes nos dedicamos a legislar con vocación su creación no es una ocurrencia y nos preocupamos para que las normas transformen de manera positiva la vida en colectividad.

Por Gaby Salido

Diputada local en la Ciudad de México / Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congresos de la CDMX

