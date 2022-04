¿Por qué Salma Hayek se aumentó tanto la medida de sus pechos?

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LA CHAPARRITA HERMOSA, SALMA HAYEK SE AUMENTÓ TANTO LAS MEDIDAS DE SUS PECHOS

¿Por qué Salma se aumentó tanto la medida de sus pechos?

La verdad es porque así midas un metro 45 centímetros de estatura o tres metros, los hombres lo primero en lo que se fijan es en “las bubis”, difícilmente encuentras a un varón que admita: -quiero una mujer sin curvas, plana-.

Salma Hayek se aumentó las medidas de sus pectorales, porque así le gustan a su marido Henri Pinault, no se las puso con esas dimensiones solamente para lucir la ropa, porque las top models internacionales que portan las prendas de marca de la que es dueño su marido, ¡ni brassiere usan!

EN LAS RELACIONES TODOS NOS VOLVEMOS LAS BRUJ@S DEL CUENTO Y TODAS LAS PAREJAS SALEN RASPADAS EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS, ¡PERDÓN PERO NO ES ALGO QUE SÓLO LE PASÓ A MIGUEL BOSÉ Y A SU EX, NOS PASA A TODOS!

Dice Nacho Palau, ex pareja durante 26 años del cantante Miguel Bosé, que su vida comenzó como un cuento de hadas y con la llegada de los niños a Miguel se le agrió el carácter.

El ex novio del cantante cuenta que Bosé se transformó y lo dice como si descubriera que el agua moja, cuando su historia no es única, ni les pasa nada más a ellos dos.

En todas las relaciones, TODOS nos volvemos las bruj@s del cuento y todas las parejas salen raspadas en la crianza de los niños.

Esa historia de felices para siempre, que se convierte en historia de terror la cuentan todos y todas.

Lo que le duele, y le arde al exnovio de Bosé, es perder los lujos, el tipo de experiencias de vida de telenovela, estar en el centro del candelero acompañándolo en giras mundiales, ser la pareja del encantador y guapo Bosé y convivir con las amistades del intérprete, eso no es algo que le ocurre a cualquier “Juan de las pitas” y es algo que al ex del cantante ya no le ocurrirá jamás. Eso claro que te mata de la pena… pero que se dé de santos que pudo experimentarlo durante 26 años, hay quien no lo experimenta ni en un solo día de su vida.

OLGA WORNAT, ¿DE VERDAD TU CREES QUE EL HIJO DE VICENTE FERNANDEZ TE VA A MANDAR AMENAZAR CON RECADITOS SI TIENE EL PODER CON EL CRIMEN ORGANIZADO QUE TU DICES QUE TIENE?

La escritora de “Él último Rey”, Olga Wornat, asegura: “No le temo a Gerardo, el hijo de Vicente Fernández, pero que me diga de frente las amenazas que me manda por medio de otros”.

Olga, ¿de verdad crees que te va a mandar a amenazar con recaditos y mandaderos? Si como dices, Gerardo Fernández tiene tanto poder con el crimen organizado, no te manda a avisar, ya se habría vengado o siquiera te habría demandado y no ha pasado.

O tal vez Olga, como la serie basada en su libro está teniendo tanto éxito en la televisión, sabe que ahorita es el momento de sacar todas las noticias que se pueda….

POR SHANIK BERMAN

