Moreira, el traidor

ENTRESACADO: Si traicionó a su hermano, que más da hacerlo con la Coalición.

El mensaje que el presidente López Obrador envió a los priistas para rebelarse en contra de su partido y votar a favor de su proyecto de reforma eléctrica para cederle todo el poder de la generación de energía a la CFE, es parte de una coartada para restar responsabilidades a Alito Moreno, presidente nacional del PRI, y al coordinador del mismo partido en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Aunque públicamente no lo quieran manifestar, en el PRD y PAN en San Lázaro, nadie confía en el líder parlamentario del Revolucionario Institucional, como lo pudo documentar esta columna este fin de semana con fuentes de primer nivel de ambos grupos parlamentarios, pues saben que el ex gobernador de Coahuila está en pláticas permanentes con Ignacio Mier, coordinador de Morena. No solo eso sino que son obvios.

En la medida en que el partido del presidente modificó la fecha para someter a discusión su propuesta de reforma, antes de las elecciones de junio, se ha escuchado decir a los panistas y perredistas en corto, que por una gubernatura Moreira es capaz de todo, pues si no tuvo escrúpulos para enemistarse a muerte y traicionar a su hermano Humberto Moreira por quien terminó siendo mandatario de Coahuila, sin pudor podrá traicionar a la Coalición Va por México para ayudar a Palacio Nacional a sacar adelante el plan lopezobradorista.

Es verdad que Carolina Viggiano, diputada del PRI con licencia y candidata al gobierno de Hidalgo, tiene una carrera propia, de hecho, ambos se enamoraron en la Legislatura LXI de San Lázaro y se casaron. Juntos han hecho el 1-2 en la política y al quedar cerca de Alito Moreno, cogobiernan en el partido. Por eso pueden sacar provecho de la alianza con PAN y PRD y al mismo tiempo exprimir a Morena en favor de sus intereses propios.

Washington también detectó el trabajo coordinado que existe entre el morenismo y la pareja conformada por los Moreira Viggiano. No fue fortuito que el gobierno de Joe Biden a través de su enviado John Kerry apretó a AMLO la misma tarde en que el presidente de nuestro país llamó a la rebelión priista y justo también cuando en la Cámara el priista Marco Antonio Mendoza, vicecoordinador de la bancada y coordinador en la campaña de Viggiano presentó una iniciativa de reforma eléctrica similar a la de Morena para darle a la CFE el control del sistema eléctrico nacional.

La presión al interior de la Coalición Va por México, y “algo que Morena no terminó por cumplirle a Moreira –reveló un panista destacado-- y que aún no tenemos claro qué es logró frenar” en ese momento la iniciativa, para que no pasara al pleno a ser votada. Saben que el coordinador del PRI hubiese argumentado que los priistas que apoyaron la reforma lo hicieron a titulo personal. El respaldo priista en cualquiera de sus formas a la reforma eléctrica sigue siendo la moneda de cambio por la gubernatura de Hidalgo.

Uppercut: El PRI no va a cruzarse de brazos para ver cómo se va su oportunidad de sacar provecho de lo que significa ser fiel de la balanza. Esta semana el tricolor va a revivir una propuesta de Viggiano presentada el 17 de febrero de 2022 para considerar como derecho humano el acceso a la electricidad tal como lo plantea AMLO.

