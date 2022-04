La Reforma Eléctrica que conviene a México

El PRD y la coalición legislativa Va Por México en la Cámara de Diputadas y Diputados, tenemos muy claro qué clase de reforma eléctrica conviene a México. Se trata de construir -de la mano de las y los expertos, académicos y sociedad civil que participaron activamente en el parlamento abierto- una iniciativa que garantice mejores precios para los consumidores, especialmente domésticos, y una transición energética a fuentes renovables, limpias y baratas que abonen al combate al cambio climático y pongan a nuestro país del lado correcto de la historia.

Como grupo parlamentario y en el seno del bloque legislativo que compartimos con nuestros colegas del PAN y el PRI, hemos manifestado nuestro rechazo contundente a cualquier albazo de Morena y sus aliados para aprobar, sin modificaciones, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal en octubre pasado, y en cambio, refrendamos nuestra convicción de dar un debate profundo, responsable y fundamentado, considerando las voces de la ciudadanía, a fin de lograr un producto de consenso que realmente contribuya a mejorar las condiciones del servicio para las y los mexicanos.

Las y los legisladores perredistas, en estrecha comunicación con nuestra dirigencia nacional, no estamos en el ánimo de prestarnos a la simulación, ni permitiremos que este proyecto, en el que se juega el futuro económico, ambiental y social del país, sea procesado sobre las rodillas; agraciadamente, a diferencia del presupuesto 2022 que votó la mayoría simple del oficialismo sin cambiarle una coma -incluso con errores ortográficos-, en el caso que nos ocupa se requiere de una mayoría calificada con la que no cuentan.

Los cambios que necesita el sector energético deben buscar mecanismos para producir y consumir las energías propias del siglo XXI, aportando lo que nos toca para contener el calentamiento global, así como asegurar la reducción en los costos del servicio, sin que se afecte al erario público a través de subsidios excesivos que, al final del día, pagamos todas y todos con nuestros impuestos. Tales modificaciones no se cumplen con detalle, tiempos y metas claras, en la propuesta del Ejecutivo.

Sin duda, resulta impostergable revisar las condiciones con las que se han celebrado algunos contratos, así como mejorar la competitividad vía los costos del porteo, pero es igualmente indispensable cumplir cabalmente con nuestros compromisos internacionales y dar garantías para la llegada de inversiones que generen los empleos formales y bien remunerados que tanto exige la población y que, en la práctica, resultan ser la mejor forma de generar crecimiento económico y fortalecer los bolsillos de las y los mexicanos.

Con promesas, discursos y decretos no se baja el costo de la energía eléctrica -como no ha bajado el precio de las gasolinas, sino todo lo contrario-, para eso es indispensable un debate de altura con los espacios y márgenes suficientes que ello exige. Si el gobierno, a través de sus legisladores, insiste en una actitud poco conciliadora e irreflexiva, quedará claro que lo que buscan no es una reforma en favor de México, sino una bandera electoral con miras a los comicios del próximo 5 de junio.

En el PRD seguiremos defendiendo la autonomía del Poder Legislativo y, sobre todo, anteponiendo los intereses y las causas de la gente, aún cuando tal cosa moleste sobremanera al director Bartlett y sus voceros.

Luis E. Cházaro

Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados

MAAZ