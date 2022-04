El común denominador entre las revistas y la prensa extranjera es la cobertura sobre México. Que si la casa en Mérida de un arquitecto norteamericano publicada en Dwell… obvio, Monocle y su “Table Talk Mexico City”, que incluye a chefs en Círculo Mexicano, con fotos de la talentosa Ana Hop… que si “Mexicaine City” con las más ch*ngonas cocineras de la ciudad, en Elle á Table… o si los varios hoteles de nuestro país son dignos representantes en la It List de Travel+Leisure, como Etéreo y Casa Silencio en Oaxaca compartiendo reflectores con Baja Club Hotel, de Grupo Habita en La Paz. Igualmente, hacen lo propio en el portal de Condé Nast Traveller UK otros ejemplos nacionales al unísono con el Travel Issue de Bon Appétit. La versión norteamericana de Condé Nast Traveler con el feature “Home Is Where You Make It” destaca Casa Ayehualco, en Tepoztlán; Refugio Bajo Las Hojas, en Campeche, y Casa Lloreda, de mi consen Sandra Chollet, en Pátzcuaro.

Todo, obviamente aderezado por la contundente cobertura internacional sobre Terrestre Hotel, de Grupo Habita, en Puerto Escondido. Desde enero, en Financial Times Weekend Edition y en la revista Interior Design 90° con su nota intitulada “Sun Worship”, así como la “competencia”, Architectural Digest USA, de mayo (¡que aún ni siquiera comienza!) con “DISCOVERIES: One With the Land”. Le seguirá puntualmente la entrega de junio de Architectural Record, además de The Hot List de Condé Nast Traveler con los hoteles más icónicos inaugurados el año pasado. Resulta abrumador y un poco desconcertante. Más aún, cuando no existe un organismo responsable de la promoción de nuestro país, ni de la marca México, y que los esfuerzos existentes son privados.

El soft power a full speed en el momento en que, finalmente, México ocupa el segundo lugar de recepción de viajeros (un objetivo que se ha perseguido sesudamente al menos durante los últimos 22 años). La prensa mundial, los editores, y suplementos como Escapada H de El Heraldo de México consolidan dicha posición aún cuando, de manera más inmediata, Instagram se perfila como el agente de viajes y organismo de promoción más efectivo. Y si no, pregúntenle a Chiara Ferragni o a Pelayo Díaz, quien apenas visito la Ciudad de México y Careyes, azuzando el interés de los viajeros en todas partes. Igualmente, Nick Wooster y Patrick Janelle, quienes tienen audiencias cautivas que sí dan resultados más inmediatos. Más y mejores son las diferentes guías de viaje como la influyente City Guide de Louis Vuitton, que recientemente ha sido actualizada y reeditada, con Scarlett Bailey como host. O las Monocle Ciudad de México y la influyente Wallpaper* City Guides. Y, tú lector ¿cómo planeas tus viajes?

Por Rafael Micha

@rafaelmicha

MAAZ