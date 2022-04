Nubes de tormenta en Veracruz

Un grupo de empresas, muchas de ellas de reciente creación, ligadas al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, opera con normalidad a pesar de ser investigadas por autoridades federales, como es el caso de Unión de Crédito Mexicano de Juan Rodolfo Hernández.

Esta financiera es propiedad de Yunes Linares, según reconoció él mismo en su declaración patrimonial de 2016, cuando contendía por la gubernatura como candidato de la alianza PAN-PRD.

Unión de Crédito Mexicano es parte de las investigaciones que desarrolla la UIF, a cargo de Pablo Gómez, y la Comisión CNBV que dirige Jesús de la Fuente. Fue en abril de 2021 cuando la FGR de Alejandro Gertz Manero, a través de un comunicado admitió que investiga por supuestas irregularidades a Yunes Linares, gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018, y director general del ISSSTE en tiempos de Felipe Calderón.

Las autoridades se percataron de diversas anomalías de Unión de Crédito, la cual emplea estrategias de promoción mediante una red de empresas inoperantes con redes sociales robustecidas artificialmente, como SIM WORK, una supuesta herramienta de orientación vocacional en línea para jóvenes, fundada y dirigida por un niño de 14 años de nombre Emilio Hernández.

Las herramientas digitales de la página web de SIM WORK, como el test vocacional, no funcionan y de su supuesto fundador sólo hay dos cuentas de Instagram, una que es su perfil corporativo en la que no hay publicaciones, y otra de índole personal, la cual es privada. Sobre la cuenta Simwork_Mexico en una red social que tiene apenas 29 publicaciones con 26 mil seguidores, la mayor parte con escasas publicaciones y con interacción baja, extranjeros o sin relación con el área de interés de la empresa, evidencia de que fue inflada artificialmente mediante usuarios que no existen. Las autoridades saben que podría ser una empresa que promueve prácticas fraudulentas en contra del consumidor, situación que también investigará Profeco, que lleva Ricardo Sheffield.

TRANSPARENCIA VS INFLACIÓN HOSPITALARIA

Nos comparten que ya está en operación dentro de la plataforma Data México, que encabeza la Secretaría de Economía (SE) al mando de Tatiana Clouthier, una plataforma de datos abiertos para revisar la evolución de los costos hospitalarios, en principio para la atención de COVID-19. En el portal se pueden consultar y comparar los costos de tratamiento de más de 600 mil médicos a partir del análisis de más de 4 mil 600 tratamientos para pacientes de esta enfermedad a lo largo y ancho del país. El esfuerzo se da cuando la inflación médica supera por más de 10 puntos porcentuales a la inflación general. Y como ejemplo nos hacen ver que mientras una caja de paracetamol puede costar menos de 30 pesos en farmacias, el costo promedio en un hospital supera los 240 pesos, una diferencia de casi ocho veces más.

