Tyson Fury: 'El Rey del Boxeo'

¡Qué evento! ¡Qué espectáculo tan memorable el que tuve la gran oportunidad de vivir este sábado, en el Estadio Wembley, de Inglaterra! Tyson Fury festejó el famoso día festivo de St. George's Day, y se proclamó como El Rey del Boxeo ante 94 mil aficionados, en la pelea más importante en los últimos 30 años en el imperio británico.

Este evento rompió el récord de asistencia para una función de boxeo en Europa, y se posicionó como uno de los más grandes de la historia; obviamente el récord del gran campeón mexicano Julio César Chávez, con más de 136 mil personas, el 20 de febrero de 1993, en el Estadio Azteca, sigue con el Récord Guinness.

POTENTE. El monarca invicto de los pesos pesados no tuvo piedad ante Dillian Whyte, en Wembley, Inglaterra (Foto: Cortesía)

Esta pelea rompió dos Récord Guinness. La subasta más grande de la historia con 41 millones 25 mil dólares, esto fue lo que pagó Queensberry Promotions, en asociación con Top Rank, para adquirir los derechos de promover el combate.

También se rompió el récord del libro más pesado de la historia, con el WBC OPUS de las mejores peleas de la historia, con un peso de 32 kilos. Se creó una edición única, con cristales y con la cubierta de la bandera de Ucrania y será subastado, para que todo el dinero sea destinado a una fundación de apoyo humanitario para Ucrania. Al día de hoy la oferta más alta está en 130 mil dólares y cerrará el próximo 5 de junio.

Dillian Whyte salió a ganar y logró conectar fuertes golpes al cuerpo, pero nunca fue capaz de conectar a Fury, con sus volados salvajes. En tanto, Tyson Fury lució en grande, usando el jab y su movimiento de piernas, en el que preparó durante seis rounds el grandioso uppercut, que desconectó de este mundo a Whyte.

Ahí no acabó el espectáculo. Tyson Fury tomó el micrófono y cantó la famosa melodía American Pie, de Don McLean, ante el asombro de los fanáticos que festejaron en grande el regreso a casa de su rey.

Fury es el campeón mundial de peso completo de nuestro organismo; el mismo que ha coronado a Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, Larry Holmes, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitschko y Deontay Wilder, en ese orden, con algunos otros campeones que llevaron la sucesión del trono para que así Fury sea quien es reconocido como monarca.

Tyson Fury es toda una estrella, haciendo a un lado su gran habilidad boxística y su gran poder de puños es una persona maravillosa, quien logró salir de una terrible crisis en su vida y que lo llevó a sufrir los demonios del alcohol y las drogas y depresión. Pocos creyeron en él, y entre estos está el WBC, ya que se le apoyó en los momentos más difíciles.

Hoy es un hombre de familia, ejemplo de bondad y caridad. Su gran carisma lo utiliza para cambiar la vida de millones de personas a su alrededor. Tiene un maravilloso equipo de trabajo y nunca se despega de su esposa Paris.

Me dijo arriba del ring que le urge visitar México, pues se identifica con nuestro país y su gente. Quedamos de vernos en mayo para dar un gran recorrido.

Hubo un momento que nos tocó el corazón hasta lo más profundo. Tyson invitó a su amiguito Marshall a la pelea. Un niño sin brazos ni piernas, y al final ahí se encontraron en el centro del ring. Fury se arrodilló y le puso su cinturón, y se fundieron en un abrazo que nos llevó a muchos a las lágrimas.

AMOROSO. El británico atendió al jovencito Marshall sobre el ring, lo que demuestra el corazón que posee (Foto: Cortesía)

El ambiente vivido, previo al combate, fue impresionante. La tradicional Sweet Caroline fue cantada por todos sin excepción, electrizante e inolvidable.

Dillian Whyte salió con Back in black, de AC/DC y aullidos de lobo conforme a su uniforme. Y de ahí se vino a las pantallas Don McLean, con una versión especial de American Pie, seguido por una historia del rey, Tyson Fury.

Es preciso reconocer que el réferi hizo una grandiosa actuación. La pelea se convirtió en una batalla campal en el cuarto round; ambos cometieron foules y estuvieron cerca de volverse en algo inmanejable; Mark Lyson manejó con rigor y autoridad y logró mantener el control de los dos mastodontes.

Fury anunció su retiro en la conferencia de prensa. Vamos a dejarlo descansar y pensar en frío su futuro y ya veremos qué pasa.

¿SABÍAS QUE...?

Inglaterra ha tenido campeones mundiales de peso completo de gran nivel y dentro del WBC han sido Frank Bruno y Lennox Lewis, quien dominó la división por más de una década, se retiró como campeón y fue el último en ostentar todos los cinturones como monarca.

ANÉCDOTA DE HOY

El Consejo Mundial de Boxeo fue el primero en descubrir y clasificar a Tyson Fury dentro de la división de los pesados. Mi papá siguió de cerca sus inicios cuando Mick Hennessy lo promovía.

En una ocasión, Fury se expresó de manera inapropiada y Don José decidió suspenderlo en caso de que no se retractaba de lo publicado. Al siguiente día recibió una llamada del joven boxeador. Al colgar, mi papá me dijo: “mi hijito, me encantó la plática con este muchacho; se disculpó de manera apropiada y se expresó como pocas veces había escuchado. Tiene carisma y dicen que es buen peleador. Ojalá le vaya bien…”. Hoy es el rey del boxeo.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

CAR