Definidos están los países que visitará el presidente Andrés Manuel López Obrador del 5 al 9 de mayo próximos. Inicia en Belice y terminará en Cuba, pasando por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. No es todo, pues el mandatario mexicano también asistirá a la IX Cumbre de las Américas, a realizarse del 6 al 10 de junio, en Los Angeles, California.

Confían más en el Senado

Voces en el gabinete presidencial aconsejan enviar al Senado las iniciativas de reformas electoral y de la Guardia Nacional. El plan del Ejecutivo es mandar una a cada cámara, pero tras el revés a la reforma eléctrica en San Lázaro, hay quienes creen que los diputados de Morena no lograrían consensos. Confían más en su líder en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

Los irrita Cárdenas

Muy enojados tiene a los radicales de Morena el líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Ya se habían inquietado porque el ingeniero reanudó su activismo, y ahora no toleran verlo compartir foro con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y menos escucharlo afirmar que no ve necesaria una reforma electoral. No tardan en acusarlo de “traidor a la patria”.

Samuel da la cara

Aguantando vara está el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante el caso Debanhi. Ha recibido reproches y reclamos de personas molestas por los feminicidios en la entidad. Pero, nos explican, el mandatario seguirá acompañando personalmente a la familia de la víctima, y dará la cara en todo momento. No se esconderá detrás del escritorio, como otros.

Clara Luz, salpicada

Por cierto, desde tierra regia nos confirman que el motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de Debanhi, es propiedad de Abel Guerra Garza. Por si no lo recuerdan, es ni más ni menos que el esposo de Clara Luz Flores, derrotada candidata de Morena al gobierno estatal. Curiosamente, los hechos ocurrieron en Escobedo, municipio que ella gobernaba.

