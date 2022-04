Marisol González cuenta las razones de por qué es tan cariñosa

SOY MUY CARIÑOSA PORQUE TODA MI INFANCIA VIVÍ EN UNA CASA DE DULCE: MARISOL GONZÁLEZ

Le pregunté a Marisol González, la bella conductora de “Tu cara me suena”, ¿Eres muy cariñosa con tu marido?

"Soy súper cariñosa con él, empalagosa y muy detallista. Así crecí, mi familia es demasiado amorosa, viví en una casa de dulce y es lo que aprendí y no se me va a quitar nunca porque no soy así sólo con él, sino que ¡así soy yo!"

Marisol, ¿En qué te has tenido que adaptar en tu matrimonio?

"Mi marido es muy desvelado, puede ver tele a las tres de la mañana y yo me duermo temprano, por muy tarde me duermo a las 11 de la noche, yo quiero empezar muy activa el día y él quiere dormir, son tonterías a las que te tienes que adaptar".

¿Lo sacas del cuarto?

"No, para nada, nos acoplamos, un día no la ve tan noche, y nos dormimos más temprano y otro día me desvelo con él".

¿Le diste pecho a tus nenas, te veo más flaca que antes de tus embarazos?

"Cuatro meses a cada una. Y sí, estoy mucho más delgada que antes de tenerlas, aunque nunca he sido obsesiva con pesarme, pero antes de embarazarme estaba muy delgada por eso no se me notó tanto cuando subí los 14 kilos y a los 15 días de la cuarentena ya me quedaba mi ropa, fue impresionante como me recuperé, antes de que mis hijas cumplieran el mes ya estaba plana del vientre, nunca esperé recuperarme tan rápido", finalizó.

NAILEA NORVIND HACE BIEN EN TENER UN NOVIO 15 AÑOS MENOR, COMO DICE LA EX MUJER DE DONALD TRUMP, IVANA: “PREFIERO SER NANA, QUE ENFERMERA”

El novio que Nailea Norvind se llevó a vivir a su casa, es 15 años más joven que ella, pero ¿cuál es el problema? Él la apapacha, ella es independiente económicamente y práctica, sabe que donde come uno, ¡comen dos!

LOS DONES ESTÁN MAL REPARTIDOS EN LA FAMILIA PINAL GUZMÁN

Los dones estuvieron mal repartidos en la familia Pinal Guzmán, Luis Enrique siempre fue el menos favorecido por la fortuna y la fama, nunca ha tenido el cartel ni se ha distinguido como lo han hecho las mujeres de su familia, siempre ha vivido en lo oscurito, a la sombra de ellas, incluso de su esposa Mayela Laguna, quien dice que es flojo y que siempre puede echar mano al dinero de su hermana Alejandra. Parece que ella quisiera vivir con Luis Enrique como potentados, pero pues ya será en otra vida, ¡en esta no le tocó!

LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK SE COMPRARON UN CUCHITRIL DE 50 MILLONCITOS DE DÓLARES

Jennifer Lopez y Ben Affleck, una pareja muy pareja, los dos guapos, 50 años, triunfadores, famosos y juntos compraron su “cuchitril” en Bel Air, Los Ángeles, de 50 milloncitos de dólares para celebrar su aniversario. Ella puede darse ese lujo, porque ni siquiera tiene que mantener a sus gemelos, su papá, Marc Anthony también tiene su lanita y les pasa una fortuna mensual, él si da el pan de cada día, masticado y con mantequilla.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ