Para tergiversar, solapar, amagar y manipular, la autoridad en nuestro país utiliza la ley. Antes también; hoy más.

Qué se puede esperar si el mismo presidente de la república exclama: “que no me vengan con que la ley es la ley”… Sin disimulo, la norma está siendo interpretada ‘a modo’ o de plano violentada a niveles alarmantes. Y lo que más irrita es que se haya convertido en parapeto para cubrir los intereses de un nido de delincuentes, no las necesidades de una nación.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación cubre las tropelías del ‘hermanísimo’ del presidente, Pío López Obrador. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, mediando claro conflicto de interés, dictó una sentencia que rubrica cómo la 4T se sirve de la ley. La ministra propuesta y votada por Morena, esposa de José María Rioboó, uno de los principales asesores (¿contratistas?) de López Obrador, otorgó a la FGR la suspensión contra la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (máxima autoridad en materia electoral del país), respecto a entregar las copias de la indagatoria sobre el hermano del presidente.

Su razón fue: “se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente”. ¡Y vaya que tiene razón razón la ministra!: si la Fiscalía entrega dicha documentación al INE, como mandató el TEPJF, el dinero recibido por Pío —y nunca declarado—se trocaría en evidencia y posiblemente el individuo en cuestión sería acreedor a una sustantiva pena legal.

Los “nadie por encima de la ley” y “el que la hace la paga” del primer mandatario quedan en eso: dichos. No habrá rendición de cuentas en el caso Pío López Obrador y es la propia SCJN la que no permite exista justicia ciega.

Obviamente no es solo ella quien blindó a Pío. El fiscal general también, pues en lugar de utilizar su autonomía y enviar la carpeta al INE como correspondía, prefirió escudarse en la SCJN.

Hemos visto pasar ya muchos escándalos de corrupción dentro del gabinete de AMLO, pero cuando la justicia en este país es selectiva y sumamente flexible hacia la familia del ejecutivo federal, estamos hablando ya a otro nivel.

El pañuelo blanco, tan socorrido por el presidente para anunciar el final de una era de corrupción, es una burla de grandes proporciones. Cada vez que lo saca es un anuncio de que una nueva revelación de corrupción en su entorno será maquillada y jamás juzgada.

Sin duda la corrupción en nuestro país es cultural; con la 4T queda claramente demostrado que es endémica y que se ha anidado en lo más alto de la escalera.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ