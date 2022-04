Antonio Pinedo Cornejo se contiene… Javier (Corral) no tiene hermanos, no tiene vergüenza, no tiene hombría, no tiene lealtad, no tiene… lo que se debe tener para andar por este vida con la frente en alto.

Eso declaró en el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en Sin Embargo. (Se puede ver completa en YouTube con el título: Javier Corral me quiso utilizar para parar la carrera de Maru Campos: Antonio Pinedo).

Antonio Pinedo es un veterano periodista chihuahuense, siempre ligado al Partido Acción Nacional. Crítico de los gobiernos priistas, dirigió la Revista Semanario, el equivalente a Proceso o a Semanario Zeta, en Tijuana. Mantuvo una amistad de 40 años con Javier Corral, quien terminó por traicionarlo.

Pinedo describe a Corral como desleal, ingrato, traidor y poco hombre. Asegura que quiso encarcelarlo para justificar la aprehensión de Maru Campos y evitar que fuera candidata a gobernadora de Chihuahua. Confirma las versiones de que Corral armaba casos en el Ministerio Público contra sus enemigos. Armó el mío, aseguró Pinedo.

Me acusan de haber favorecido a una empresa desde la dirección de comunicación social, pero esa es una facultad del secretario del hacienda, Guillermo Luján Peña, en aquel tiempo, afirma Pinedo.

La imagen de Javier Corral en el país es muy buena. En Chihuahua no, porque en Chihuahua sí lo conocemos, dice, y cita a uno de los empresarios más prominentes en la historia de Ciudad Juárez, don Federico De la Vega, padre de Alejandra De la Vega, excolaboradora de Corral. Don Federico decía: ese nomás sirve para hablar. Y remata: Javier Corral, no es el niño maravilla que decían.

Recuerda que lo conoció cuando Javier tenía 17-18 años, y desde entonces lo protegió. Su gracia era repetir un discurso de José López Portillo, aquel que decía defenderé al peso como un perro. Lo decía muy bien el muchachito, muy simpático. Caía muy bien.

Cuando llegó conmigo con los ojos llorosos -cuenta Pinedo- a decirme que lo corrieron de Procorsa y yo, que lo estimaba mucho, que lo consideraba inteligente, que lo consideraba talentoso, le dije: no te preocupes, vamos a hacer una revista. La Revista Semanario, que duró 30 años y que él trabajó varios años ahí.

Antonio Pinedo y Javier Corral tuvieron un distanciamiento del 200 al 2015. Me desilusionó como hombre y como persona, asegura Pinedo y explica que fue por un asunto político.

En 2016, Corral invito a Pinedo a su gobierno para hacerse cargo de Comunicación Social. Pasó más de un año para darme cuenta de que el muchacho no daba el kilo… hablar sabe, gobernar no mucho, pero hablar sabe. Explica que se tomaron decisiones en el gobierno que no se cumplieron, porque (a Corral) le gusta mucho jugar golf y jugar tenis.

Javier nunca ha trabajado en su vida, su primer trabajo fue como gobernador, en 2016. No tiene disciplina laboral, porque ser diputado o senador es un trabajo muy relativo. Es haragán. Yo creía que podía, da el kilo. Ya por el 2017-2018 dije: este ya no da el kilo.

Ese es Javier Corral Jurado, descrito por alguien que fue su amigo, su protector durante décadas y al que terminó traicionando.

BON APPÉTIT

EL Diario Oficial de la Federación publicó la autorización de Todito, como fintech certificada de pagos electrónicos. Será regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Banco de México. Todito brinda servicios financieros desde hace 24 años y hoy es una de las pocas fintech certificadas en el país.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

MAAZ