¿Realmente perdió AMLO con la votación de la Reforma Eléctrica?

Considero que deben actuar con cautela y sin triunfalismos quienes vitorean y gritan a los cuatro vientos que dieron al Presidente el “golpe legislativo más fuerte”. La oposición frenó la Reforma Eléctrica, con 223 votos se impidió que la iniciativa tuviera mayoría calificada. Con aires petulantes dijo Alito Moreno: “Venimos a propinarles una derrota”. La primera de tres, si continúan entregando iniciativas que reformen la Constitución para beneficio de los poderosos y no del pueblo.

¿Realmente el Presidente perdió? No lo creo. Si bien es cierto, el voto en contra de la oposición fue el correcto y benéfico para México, también lo es que el Presidente no pierde, como equivocadamente creen. Hoy tiene a quien culpar de cualquier alza en el precio de la luz, hoy tiene un enemigo a quien responsabilizar de todo lo que salga mal en su gobierno. No sólo eso, da punto final a la confrontación con Estados Unidos y la administración Biden por este tema sin tener que doblegarse, aceptar la imposición de los vecinos y simplemente salvando la cara. Más temprano que tarde, el Presidente comenzó la satanización de la oposición en el Congreso.

“Pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, mientras simultáneamente ya circulaba la iniciativa de reforma a la Ley Minera, en la que se propone garantizar para el Estado la explotación del litio. AMLO acusó a los legisladores de oposición de “vendepatrias, de haber traicionado al país, de defender a empresas extranjeras que roban y de respaldar el saqueo”.

AMLO afirmó que ayer se cometió un acto de traición a México. Dijo, “sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina, ellos prefieren estar bien con los potentados”. La respuesta del Presidente al cuestionarlo sobre si consideraba una derrota lo sucedido el domingo en la Cámara de Diputados, le da sustento a mi duda sobre la derrota.

De manera inusual y cual estadista, AMLO contestó diciendo: “Fue un triunfo para la democracia, se demostró que no hay un Presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades, un triunfo para la política, porque se avanza en el combate a la simulación, es espléndido un momento así”.

Y siguió con su explicación, señaló que mostraría que es al revés. El Presidente preguntó indicando: ¿Por qué no pones la encuesta que hace una empresa estadounidense o inglesa? ¿De verdad a nadie le pareció extraña y sospechosa la postura? Sin duda a mi sí.

El Presidente no es ningún improvisado en la política y sabe mover los hilos del poder como pocos. ¿De verdad es tan buen perdedor?, ¿con esa tranquilidad aceptó un resultado? Su actuar precedente nos dice claramente que no. Insisto, el voto de la oposición fue el correcto, no había de otra, el resultado nos beneficia a todos, la unión de los legisladores en el voto lo celebro, pero desconfío de Moreira y Moreno, del PRI, ambos tienen una agenda personal muy cercana a la orden del Presidente. Debemos estar alertas, debemos estar muy atentos a los acontecimientos que siguen.

El revire de AMLO con el litio no es menor y mucho menos espontáneo. La oposición debe continuar fortaleciéndose, y no creer por un minuto que hirieron al Presidente, este último es tan hábil, que es exactamente lo que quiere que crean.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

PAL