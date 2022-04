La revocación de mandato y las señales del universo

Solo un verdadero desubicado puede afirmar que la revocación de mandato fue un éxito. Y verdaderamente están perdidos quienes siguen este argumento, lo creen y pretenden convertirlo en un argumento de fuerza.

No lo es, pero hay que explicarlo, más allá de los números que pareciera explican suficiente: Cuantitativamente el voto es sorprendente, pero ¿Cualitativamente? También. Es innegable que Andrés Manuel López Obrador es y será un fenómeno social no necesariamente para bien, o por el progreso que su política haya representado para México. Sin embargo y a pesar de tener a un partido paralítico, un dirigente que es un muerto viviente, diputados y senadores de la edad de piedra, y por si fuera poco funcionarios ineptos, el Presidente levantó a todo el país, ahora promoviendo acuerdos políticos y obligando a los gobernadores y líderes estatales a hacerlo.

¿Y que tiene que ver esto, que pareciera una cantaleta o discurso pro 4T? Pues que en realidad el país ha cambiado, y no será nunca más el país del PRI, PAN o cualquier otra institución del pasado, porque los ciudadanos los han repudiado por ya por no representar sus intereses, y ahora Morena está terminando de culminar la hazaña, porque pase lo que pase el 2024 será a partir de lo que Andrés Manuel construya, y luego veremos. Ya que no queda claro la revolución interna que se vendrá, ni los pleitos tan agrios sin el cacique de caciques.

Pero lo que si queda claro es que el país y la sociedad evolucionaron, si se le puede llamar así, y si de algo está segura, es que jamás regresara al pasado. A partir de Morena y Andrés Manuel, o incluso en contra de ellos, habrá que construir algo nuevo, novedoso, progresista, humanista, o el término que se desee, pero con una la plataforma verdaderamente democrática,

Es fundamental la comprensión de esta realidad porque el debate de Alito Moreno sobre la reforma eléctrica, la cantaleta de Dante Delgado y Alvarez Maynez que más bien se erigen como los grandes patiños del sistema, o el conglomerado de la empresa en COPARMEX, CCE o su última versión de Claudio X González es un verdadero fracaso que no tiene camino ni ruta porque no construyeron a partir del interés de la ciudadanía, sino de intereses personales.

Hoy se enfrentan al maestro de la trampa y de la polarización, y quien hoy además tiene todo para terminar de atraer a priístas y panistas, como lo hizo con el diputado Carlos Miguel Aysa, hijo del ex gobernador de Campeche, quien entregó su voto a cambio de una embajada sin mayor relevancia prometida a su padre.

Este ejemplo es inmejorable en lo que ha ocurrido en este año y lo confirman los gobernadores del PRI. El Presidente ha establecido una operación por cada sección electoral que hoy ningún partido político logra competir, bueno es más, hoy ni siquiera contamos con partidos políticos nacionales. Ninguno de ellos lo es, ni Morena lo es, sin embargo lo que si se ha creado es una red para operar para quién el señor de Palacio Nacional diga.

Eso quedó claro en la revocación de mandato, y muy pocos hablan de ello.

Las señales del universo son muy claras, menos para los que siguen pensando que la tierra es plana.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ

MAAZ