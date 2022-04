Ucrania y su poderosa arma

La invasión de Rusia a Ucrania se convirtió en el primer conflicto bélico que todo el mundo sigue a través de las redes sociales, arma que el gobierno de Volodímir Zelenski ha sabido aprovechar de manera contundente contra las intenciones expansionistas de su par ruso, Vladimir Putin.

El discurso de Ucrania es tan poderoso en las redes sociales que si uno pasa un rato en Twitter puede constatar que una mayoría de sus usuarios está a favor de los ucranianos y en oposición clara a Rusia, o mejor dicho a Putin, porque incluso en suelo ruso hay una amplia oposición a sus planes.

Claro que también hay muchas cuentas y tuits que defienden la ocupación rusa, pero la mayoría prefiere ponerse de parte de los invadidos y no de los invasores, no sólo eso, la mayor parte de la gente que utiliza esas herramientas tecnológicas son de millennials hacia adelante y ese no es público de Putin.

La imagen de líder fuerte y poderoso que durante muchos años le funcionó al jefe del Kremlin para mantenerse en el poder no es tan seductora en las nuevas generaciones, por el contrario, cada vez más jóvenes rusos ven a su Presidente con un creciente rechazo.

Esta creciente impopularidad de Putin entre las nuevas generaciones se la ha contagiado a sus tropas en Ucrania, sin contar que en más de 50 días de invasión no pueden presumir un verdadero triunfo, por el contrario, cada vez con más frecuencia se revela en redes sus atrocidades como en Mariúpol o Bucha; sus bajas de efectivos o las pérdidas de equipo de guerra.

Peter Singer, experto mundial en temas de seguridad del siglo XXI y autor del libro LikeWar: The Weaponization of Social Media, destaca que "las fuerzas de Putin pueden ser capaces de dar un giro a sus perspectivas militares con el envío de más misiles, tanques y tropas para abrumar a ciudades de Ucrania, pero no tienen esa oportunidad en el lado de la guerra de la información".

Ahí es donde están perdiendo.

Singer, también profesor de práctica en el Center on the Future of Wary la School of Politics and Global Studies, resalta que Ucrania está ganando los corazones y las mentes de todo el mundo, a través de una eficaz campaña en las redes sociales porque "las grandes ideas se difunden y ganan guerras".

"En la guerra y la política modernas, el espacio informativo es una de las partes más cruciales del campo de batalla. No se trata de mera propaganda. Si tus ideas se difunden y ganan, eso determina todo: desde que los soldados, los civiles y los espectadores de todo el mundo se unan a tu causa, hasta lo que la gente cree y la verdad que se forman sobre lo que ocurre en el terreno de batalla", de acuerdo con el experto.

Tan poderoso es el discurso en las redes de Kiev que se habla de unos 20 mil voluntarios extranjeros, incluidos varios mexicanos, enlistados para apoyar a los ucranianos contra las tropas rusas, un termómetro que deja muy claro quién está ganando la guerra mediática.

