El país del crimen perfecto

México se distrae con facilidad. Mientras nos envolvemos en discusiones como el éxito o no de la consulta de Revocación de Mandato, sobre la reforma eléctrica o los actos de corrupción sin castigar, un fenómeno crece frente a nuestros ojos, pero preferimos voltear a otro lado.

La desaparición de personas en el país ha crecido de tal manera que la Organización de las Naciones Unidas envió el año pasado a un equipo de especialistas para elaborar un reporte que conocimos esta semana, en el cual dan cuenta de 95 mil 121 personas desaparecidas.

“Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98% del total de desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, dice el informe y acota que durante la estancia de personal del Comité contra las Desapariciones Forzadas, la cual fue de semana y media de duración, se reportaron 112 personas cuyo paradero era desconocido.

Los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que considera perpetrador central del delito. Hace señalamientos sobre el clima hostil hacia los defensores de derechos humanos y periodistas.

La conclusión fue que la situación es “preocupante”, que la impunidad es “casi absoluta” y que el Gobierno debe abandonar la estrategia de militarización de la seguridad pública. Y la respuesta de López Obrador fue la misma que cuando algo no le gusta: “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”.

Fue esta administración la que abrió la puerta del Comité de la ONU, toda vez que anteriores administraciones le habían dado largas. Aunque desde Gobernación se informó que se acatará el informe, diagnóstico, conclusiones y recomendaciones, la respuesta presidencial no garantiza eso.

Lo lamentable es que, aunque México tiene la herramientas en distintos ámbitos para enfrentar el delito, la distrofia característica de esta administración impide poner toda la capacidad del Estado para hacerle frente a este fenómeno. Por ejemplo, en el ámbito forense, se necesitarían 120 años para identificar los restos de personas encontrados por todo el país. Y el dinero, se despilfarra en consultas innecesarias, obras no prioritarias o préstamos que son auténticos barriles sin fondo.

El reporte habla de reformas legales, pero en Sán Lázaro está atorada desde hace tiempo la iniciativa del Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Por qué? Las prioridades están a la vista. México es más que un hombre, y hasta que esto no se entienda, seguiremos siendo presos del crimen y la impunidad.

El informe de la ONU equipara a las desapariciones como “el crimen perfecto”. Con instituciones ahorcadas por la impunidad, la austeridad mal entendida y el descrédito, nada garantiza que el delito vaya a decrecer. La sociedad tendrá que rescatar al país de la tragedia.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

