Tocar el mercado... el infierno en la tierra

México le esta jugando al vivo con el mercado porque algunas personas disfrazadas de mercado o de estado, han abusado de la libertad que lo acompaña. El riesgo es que el mercado no es de gusto, sino de fuerzas; que es diferente al poder, como lo entendemos en México, que es de “a fuerzas”.

“El mercado rara vez está totalmente equivocado. Los libros de historia están plagados de personas que son `más listas que el mercado` y que han perdido todo su dinero (…) las historias de fracaso son personas que no respetan el mercado” señala Ken Griffin, financiero multimillonario norteamericano en el libro How To Lead de otro millonario, David M. Rubenstein (#LecturaRecomendada).

El reto es que “voten” como “voten” y lo que “voten” los diputad@s el domingo (en reloj legislativo) o en relación con el litio, pero que seguramente incluirá de forma tácita e implícita a otros minerales (raros o estratégicos); impactará en la forma en la que México juega en el escenario económico y financiero internacional. Nos podemos equivocar nosotros, pero el mercado, tarde que temprano nos pagará o cobrará la decisión.

Es también cierto, que hoy ni el mercado, ni la opinión pública, están reaccionando como esperaríamos o lo habían hecho antes. Nos hemos vuelto inmunes a ciertos hechos porque ya han pasado antes o lo que hicieron otros es peor que lo que hacen o aparentan hacer los de ahora. Nos pasa a los mexicanos, pero es también una realidad global.

La clave de la decisión “legislativa” no esta en estar a favor o en contra de lo que el presidente López Obrador considera mejor; sino que lo que hagamos este acorde, al menos, con lo que ya está en gestión y en ya en proceso a nivel global tanto para el sector eléctrico, como para el de los minerales raros. Esto no es de discurso, son de hechos.

El sector energético es una industria que define naciones y administrarlo es visto como una forma de recuperar el Estado que, a juicio, de algunos se volvió entreguista frente al mercado. Esto muchas veces lo asumimos, pero no necesariamente lo tomamos como eje de decisión. Hoy se esta implementando el cambio de régimen. No es suposición, es hecho.

Los cambios globales, a pesar de que la conectividad e inmediatez que nos da el internet, están siendo más veloces de lo que alcanzamos a ver y de la rapidez con la que actuamos (políticos y empresarios).

Dudo que el voto particular de los legisladores alcance a ver esto. Por lo pronto, los demás, tenemos que ejecutar decisiones. Dejemos de hacerlo para el país que fuimos, y empecemos a hacerlo en función del que directa o indirectamente votamos. ¿Estamos listos?

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

CAR