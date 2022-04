“Es hora de definiciones"

En los próximos días veremos cómo responden y actúan los partidos de oposición frente a la Propuesta de Reforma Eléctrica, porque en política todo puede pasar y un discurso puede cambiar de un día para otro.

Hace unos días la alianza Va Por México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, fijó postura frente a la Reforma y quién habló más fuerte fue Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI y hoy Diputado Federal.

Sin duda, el gran reto vendrá en las próximas semanas y al parecer el Coordinador de Diputados Federales de MORENA, Ignacio Mier, tiene alguna estrategia que le permita conseguir el número de votos necesarios para llegar a las 2/3 partes de las y los diputados y que sea aprobada la Reforma Eléctrica que quiere el Presidente de la República.

Una de las opciones que se comentan es que algunos diputados ya sea del PRI o de MC puedan votar a favor de la Reforma por instrucción de los Gobernadores de sus estados o que puedan "faltar" a la sesión para influir en el número de votos requeridos para la aprobación.

No solamente será clave estar pendientes del sentido de la votación por parte de cada uno de los diputados y diputadas, sino también de su asistencia a la sesión y no jugar con el argumento de "me lastimé, me enfermé, me chocaron y por eso no pude llegar".

Ese día tenemos que exigir a las y los legisladores su compromiso con México, su responsabilidad, su voluntad política pero sobre todo, su puntualidad y total transparencia en su actuar.

Según los Coordinadores de las bancadas de oposición, Jorge Álvarez Maynez (MC), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN) y Luis Espinoza Cházaro (PRD) todas las bancadas votarán en contra de la Propuesta del Presidente y se han presentado contra reformas para que puedan incluir los puntos de vista de la oposición. De igual manera los Presidentes de los Partidos, Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) han mencionado que sus bancadas no votarán a favor de la propuesta del Presidente.

Sin duda, viene un gran reto para la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República por la presión que tienen por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero más presión tendrá la oposición por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía.

Por lo menos de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas y Coahuila será interesante ver el posicionamiento y el sentido del voto de las y los diputados de todos los partidos, habrá que estar atentos al PRI, el PAN o MC, no vayan a salir con un cambio de voto de último momento, instruido por alguien que ya acordó con la Presidencia de la República presupuesto, proyectos, apoyos o resultados electorales.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@ALFREDOCEJAR

