En Morena mienten, roban y traicionan como respiran

El pasado lunes el dictamen de la iniciativa de Reforma Eléctrica se aprobó únicamente por morena y sus aliados en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Conscientes de que no cuentan con los votos necesarios para aprobar esta Reforma en el pleno de la Cámara recurrieron a sus trampas cancelando así la sesión del día siguiente. Hay que recordar que el partido oficialista había convocado a una manifestación que bloquearía las entradas, no es la primera vez que pasa, y es que necesitan de mayoría calificada, equivalente a 334 votos y no los tienen por lo que de un momento a otro decidieron aplazar la sesión del martes 12 al domingo 17 de abril.

La realidad es que los sorprendimos ya que las Diputadas y Diputados del PAN, PRI y PRD decidimos llegar desde la noche anterior al recinto para evitar cualquier bloqueo. Hay que señalar que hemos mantenido una postura firme y clara, la de votar en contra de una Reforma que es retrógrada, altamente contaminante, que incrementará el recibo de la luz y que únicamente busca beneficiar al incondicional del presidente, Manuel Bartlett.

Apostar por la sustentabilidad no ha sido algo que le importe a López Obrador a esto hay que sumarle la reflexión sobre uno de los elementos que más daña a los consumidores -la figura de monopolio- de la que tanto se ha intentado combatir para que los precios sean justos y se incentive a la competencia económica. Es por eso que volver a las viejas figuras monopólicas del Estado representaría un retroceso.

Tampoco podemos dejar de lado los Tratados Internacionales suscritos por México y es que al promover el uso de energías fósiles podríamos entrar en contradicción con la agenda sustentable lo que traería consigo incertidumbre para los inversionistas, de ser así, la inversión extranjera -siendo uno de los componentes más importantes del PIB nacional- caería, en respuesta el gobierno podría incurrir en la contratación de deuda cavando nuestra propia tumba en los negocios internacionales y estabilidad macroeconómica del país.

Además, ponemos en riesgo nuestra relación con nuestros principales socios comerciales como lo son Canadá y Estados Unidos, la Unión Europea y los socios de Asia-Pacífico por el T-MEC, la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) respectivamente. De ese tamaño la falta de visión del gobierno morenista.

Que les quede claro que las y los legislador@s estamos list@s para dar la batalla y vamos a defender a México y hacer que se respete la Constitución y nuestras leyes. Morena tiene que entender que en democracia se gana y se pierde. Esta vez les toca perder. NO TIENEN LOS VOTOS.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS NTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN

@MARIANAGC

MAAZ