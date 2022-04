Un fin de semana para recordar

Estamos viviendo una época de oro del boxeo, la cual será recordada dentro 20 años; así como ahora, no olvidamos la de Mike Tyson, Julio César Chávez, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns, Roberto Durán y tantos más boxeadores legendarios, nos regalaron momentos inolvidables con combates de alarido entre ellos.

Gennady GGG Golovkin regresó con un impresionante triunfo ante un aguerrido japonés, Ryota Murata, quien salió a darlo todo, y puso en problemas al kazajo, durante los primeros cinco rounds.

Y se perfila para su tercer combate ante el máximo boxeador de la actualidad, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien primero tendrá que librar una dura prueba el próximo 7 de mayo.

Las mujeres una vez más pusieron en alto nuestro deporte con tremendas batallas. La campeona mosca WBC, Marlen Esparza, ganó ante otra aguerrida nipona Naoka Fujioka. Una guerra en la que los jueces no hicieron justicia al calificar 100-90, sin darle un sólo round a la asiática. Mientras que en California, la estadounidense Mikaela Mayer derrotó a su compatriota Jennifer Han.

La ciudad de San Antonio, Texas, albergó la cartelera –después de Esparza–, vimos llegar a las Ligas Mayores al hijo de Shane Mosley.

Y en la pelea estelar, el retorno de Ryan García, uno de los más grandes prospectos, quien se sobrepuso a problemas de salud mental y una cirugía de la mano, que los mantuvo fuera por un lapso de 15 meses.

En el Virgin Hotel, de Las Vegas, Nevada, se protagonizó la que puede ser considerada fácilmente como la Pelea del Año 2022. El méxicoamericano Sebastián Fundora derrotó a Erickson Lubin, en nueve asaltos, para conquistar el campeonato mundial interino WBC, en peso súper welter.

Fundora es el campeón más alto de la historia de esa división, con 1.97 metros; él tumbó y lastimó a Lubin de manera dramática, pero en el séptimo episodio, el guerrero Erickson tocó y derribó por primera vez en su carrera a su rival.

Al término del noveno round, las tarjetas estaban a favor de Lubin, pero su esquina muy acertadamente paró la pelea, por el enorme castigo que había recibido y que lo dejó con la cara totalmente desfigurada.

En esa misma cartelera, el excampeón mundial WBC, Tony Harrison, derrotó al español de gran corazón Sergio García, en la que fue una pelea por el cinturón plata y de eliminatoria final. Tras ganar, Harrison se ganó el derecho de enfrentar a Fundora.

El Consejo Mundial de Boxeo aceptó este torneo con un título interino, para así dar paso a la muy esperada revancha, entre el campeón WBC-IBF-WBA, Jermell Charlo, contra el monarca WBO, Brian Castaño. Ellos se enfrentaron el año pasado en San Antonio, Texas, que terminó en empate. De esta forma, el mundo gana una buena cantidad de peleas de alto nivel, muchos boxeadores tienen actividad y crece la afición al boxeo.

Por último, en Metepec, Estado de México, Ángel Ayala ganó el derecho de enfrentar al campeón mundial WBC, de peso mosca, tras ganar la eliminatoria final ante el ex monarca mundial, el nicaragüense Cristofer Rosales. Ahí mismo, uno de los mejores prospectos que tiene México, David Picasso conquistó el campeonato NABF, supergallo de Norteamérica, para entrar así al top ten de las clasificaciones mundiales WBC, y el novato Luis Fernando Rodríguez conquistó el campeonato mundial juvenil, con un KO dramático.

Un sábado para recordar, mi amplio reconocimiento a todos aquellos que hacen posible que el boxeo esté así en la cúspide.

Los promotores que montaron estos eventos son Teiken, de Akihiko Honda; TGB, de Tom Brown, Top Rank, de Bob Aru; Golden Boy, de Oscar de la Hoya; Matchroom, de Eddie Hearn y Zanfer, de Fernando Beltrán. Además de las gestiones de Sampson Lewkowicz; Rosendo Álvarez, Lou DiBella, Eric Gómez, Tom Loeffler, Maravilla Boxing, Guadalupe Valencia, más los entrenadores, terapeutas y todos los miembros de los equipos de tanto púgil.

Las televisoras que hicieron posible al mundo estar conectado en todo momento : Showtime Boxing, DAZN, TV Azteca, ESPN Network, ESPN Knockout, Fox Deportes, Space, WBC TV y tantas más alrededor del mundo.

¿Sabías qué...?

Este 23 de abril se llevará a cabo una de las peleas más importantes entre británicos de la historia, cuando se enfrenten Tyson Fury y Dillian Whyte, por el campeonato mundial de peso completo WBC.

La última grande entre ingleses fue la guerra entre Lennox Lewis y Frank Bruno, fue el pasado 1 de octubre de 1993, en Cardiff, también por el campeonato WBC.

Ahora, el legendario estadio de Wembley será la sede.

Anécdota de hoy

Ayer domingo, al escribir mi columna para hoy, me vino a la mente lo que era mi vida hace tan sólo nueve años.

Todos los domingos eran momentos de alegría, ya que toda la familia se reunía en casa de mis papás. Don José, feliz sentado en su silla favorita, comiendo botana, mientras todos lo regañábamos por romper la dieta. Mi mamá encargándose de tener un súper banquete para los seis hijos, con nuestras parejas, y los 14 nietos.

Cómo extraño esas pláticas de mi papá, en su momento no las aprecié siempre, y hasta en ocasiones me molestaba cuando me daba consejos; obviamente sabía que él tenía la razón. No hay nada como una familia unida, es tan importante procurar las reuniones y hacer hasta lo imposible para que la rutina y las distancias no nos separen. “Hijitos, espero que siempre estén unidos, unos para los otros, en las buenas, pero, sobre todo, en las malas; la unión hace la fuerza y no hay nadie más orgulloso que yo al ver cómo ustedes siempre están juntos, sonriendo cerca de su mamá y de mí" .

