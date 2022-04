Que bueno que ya se terminó

Escribí esta columna el sábado, un día antes de la jornada para la consulta de revocación de mandato, pero no necesito ser adivino para saber, lo que hoy lunes, está pasando en el país. El presidente ganó la consulta con una amplia ventaja, lo que no sorprende a nadie, pues fueron sus seguidores quienes la solicitaron, quienes la promovieron y quienes en su mayoría votaron el domingo, el resultado no podía ser de otra manera, el ejercicio fue un traje hecho a la medida.

Aunque el porcentaje de votación no obliga a que el resultado sea vinculatorio, ni falta hace, el presidente cumplirá con los poco más de dos años que le faltan de su mandato, pues tendría que haber votado por lo menos el 40 por ciento del padrón electoral en sentido contrario para que pasara algo extraordinario. La ley que contempla la consulta popular se convirtió solo en un puñado de buenas intenciones, porque hoy nadie está contento con el resultado, ni los unos ni los otros.

La 4T argumentará que el bajo porcentaje de participación ciudadana es por culpa del Instituto Nacional Electoral, en particular de algunos de sus consejeros. Durante las próximas semanas radicalizarán sus señalamientos contra ellos, el objetivo es desaparecer al INE antes de la próxima elección presidencial, la ruta para que esto suceda, será aprobar una reforma y declararla constitucional mediante los ministros de la Suprema Corte que les son afines.

Mientras tanto, la oposición, donde todavía la hay, centrará su estrategia en tratar de demostrar el uso de recursos públicos durante la jornada, el acarreo de votantes y la utilización de los programas sociales, pero aunque logren su cometido, nada garantiza que alguna autoridad se atreverá a hacer valer la ley, cada vez son menos los que tienen el valor de agraviar al gobierno, estamos viviendo épocas difíciles, donde la justicia se ha vuelto totalmente subjetiva.

Seguramente los estados donde gobierna Morena son donde hubo mejores resultados para la 4T y una mayor votación durante la consulta, salvo un par de excepciones, esas se cuecen aparte, y es ahí donde la oposición tendrá que enfilar sus batearías durante las próximas elecciones. A pesar de la baja participación, no pueden echar las campanas al vuelo, hoy, el oficialismo sabe donde está parado y tiene el tiempo suficiente para corregir errores.

Los resultados de la consulta de Revocación de Mandato, servirán a los dirigentes de la 4T para tener un análisis electoral de su voto duro y de la capacidad de movilización de sus líderes, ayer tuvieron un primer ejercicio para comenzar a aceitar la maquinaria electoral que usarán en 2022, 2023 y 2024. Sin duda, están un paso adelante de la oposición, ya se probaron así mismos con una consulta que, al final, todos tendremos que pagar.

Lo mejor de todo es que la consulta ya pasó, ni el proceso, ni el resultado, lograron aportar algún beneficio tangible para los ciudadanos o para la democracia, fue un ejercicio cargado de irregularidades donde el resultado ya se sabía de antes. A partir de hoy tenemos una nueva oportunidad de cerrar este capítulo y de concentrar nuestros esfuerzos en temas más relevantes, por lo pronto, que bueno que ya se terminó.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL