Morena no tendrá un día de campo

Cada vez se ve más complicado el panorama para Morena en las elecciones de junio próximo, en las que se renovarán seis gubernaturas. Lo que hace unos meses se pensaba, sería un día de campo, ya no es tal. El cielo despejado se ha ido llenando de nubes.

El presidente López Obrador ha debido tomar un papel protagónico en la consulta de revocación de mandato –que se atraviesa en el calendario electoral-, sobre todo para aceitar la maquinaria de su propio partido, ante la incapacidad que ha mostrado su dirigencia, encabezada por Mario Delgado, para generar cohesión interna y organización hacia afuera.

Hasta hace muy poco, se daba por hecho que Morena ganaría cinco de seis entidades que estarán en disputa; solo Aguascalientes sería para el PAN (con Tere Jiménez). Pero con el correr de las semanas, el triunfo ya no luce tan aplastante. Las cosas se han cerrado en otras entidades.

En Durango, Morena postulará a una candidata que no es la favorita en las preferencias: Marina Vitela. Al senador José Ramón Enríquez, que aparecía mucho mejor posesionado, lo hicieron a un lado so pretexto del reparto del género. En la otra esquina, el gobernador panista, José Rosas Aispuro, no llevó mano en la elección del candidato. De hecho, el postulado, era su adversario político. Pero Esteban Villegas ha crecido, y las encuestas lo marcan ya a la cabeza. La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca a la alianza PAN-PRI-PRD con el 47% de las preferencias, frente al 45.8% de Morena. La elección se cerró.

En Hidalgo, un estado donde nunca ha habido alternancia, la fractura interna del PRI parecía abrir una inmejorable posibilidad de triunfo al morenista Julio Menchaca. El senador tenía a su favor una marca bien evaluada en la entidad, un gobernador –Omar Fayad- que no pudo colocar candidato a sucederlo y se confrontó con la dirigencia de su partido; el pleito fue tal, que la candidata priista, Carolina Viggiano, secretaria general del tricolor, llegó como propuesta del PAN. Las cosas se han movido, aunque Morena sigue arriba: 56.8% frente al 34.8% de la alianza (Polls.mx).

Oaxaca parece el triunfo más seguro para Morena. La oposición se dividió, el gobernador, Alejandro Murat está muy cerca de la 4T y no parece que habrá mayor sorpresa: ganará por amplio margen Salomón Jara. El escenario es parecido en Quintana Roo, donde Mara Lezama lleva una ventaja considerable en todas las encuestas. El gobernador Carlos Joaquín González está cerca de los afectos del presidente. La oposición no construyó una candidatura sólida, y MC reclutó a un aspirante que dividirá el voto y, en una de esas supera a la alianza.

En Tamaulipas, si bien el morenista Américo Villarreal arranca con ventaja, el gobernador García Cabeza de Vaca, que luce echado para adelante, será protagonista. El candidato de la alianza PAN-PRI-PRD está en la pelea y si el aparato de gobierno estatal opera, cualquier cosa puede pasar. Por ahora: 57.8% a 36.3% aventaja Morena (Polls.mx).

Pleitos internos, malas decisiones en ciertas postulaciones, falta de estructura y una deficiente organización dentro del partido, complicaron de más el escenario. El exitoso 2021 que tuvo la 4T en cuanto a gubernaturas, donde obtuvo la victoria en 12 de 15 que estuvieron en disputa, difícilmente se repetirá. Viene un 2022 más cerrado.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL