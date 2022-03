Utilización de la victimización como método erróneo para plantear la igualdad

Nuevamente llegamos al día 8 de marzo y a pesar de que muchas mujeres o con género no binario tienen la posibilidad de estudio y trabajo, en lo que se refiere a ciudades o grandes capitales como lo es la Ciudad de México, seguimos arrastrando enormes rezagos, porque los cambios son como las ondas concéntricas que resultan al lanzar una piedra al agua el cambio abrupto o más rápido es donde impacta la misma, pero las demás se van difuminando a menos que sigamos lanzando piedras, esa similitud es la que justamente necesitamos hacer crecer día a día, ir cambiando los valores positivos para ser compartidos y que despeguen en forma conjunta.

Hablando en concreto creo que lo relevante no es sólo tener un discurso adecuado, sino más bien pensar de forma correcta.

Pensar de forma correcta abarca el absoluto respeto a ideas con las cuales, INCLUSO, no estamos de acuerdo.

Lo que daría como resultado que en lugar de hablar de manera “políticamente correcta,” tendríamos pensamientos correctos y, ello generaría un respeto profundo en comunidad.

Debo decirles que también esto mejoraría el MACHISMO FEMINIZADO, que no es otra cosa que como lo adivinan la práctica de mujeres en contra de mujeres, más referido a carencia de educación en valores.

Nuestra sociedad conformada, no tiene cerebros más pequeños que en aquellas donde se respetan comunitariamente, lo que sucede es que la formación infantil, no está sustentada en la diferenciación, sino en el entendimiento que los seres humanos se desarrollan en sus especificidades biológicas neuronales, pero que ello no implica que las relaciones interpersonales no puedan desarrollarse con profundo respeto.

Es innegable y admirable que en algunos otros países una mujer pueda ir vestida como le de la gana y las personas no se inmutan por tal hecho; sin embargo, les quiero decir algo que ya saben, que si una mujer en México se viste de tal o cual manera, puede ser agredida y no me refiero a que alguien pueda señalar la belleza de una forma correcta y hermosa, sino a que sea abusada completamente de una manera en que la dignidad quede hecha pedazos.

También es importante el señalar que hemos tratado por vías absurdas de arreglar el modo conductual de muchas personas, tanto hombres, mujeres, como aquellas que no se ubican dentro de un género binario, tratando de convencer a las mismas, que es relevante el respeto bajo la premisa de que puede ser una hermana, madre, hija o tía. Para que se dé un parámetro de respeto, cuando la reflexión no ocurre de tal forma; porque quien agrede sabe que no es su hermana, madre, hija o tía. Luego entonces, la mejor manera de formar una comunidad sana mentalmente es bajo la premisa de un respeto a la persona per se.

Lo anterior, solo son trocitos de los posibles alcances, de lo que aún falta por lograr, porque aún en esta época que yo llamaría de alcances modernos, hay aspectos normativos que avergüenzan, por ejemplo la punidad hacia el aborto, cosa degradante.

Como todas sabemos podemos tener ideologías de muchos tipos, pero el que se legisle sobre la vida de una mujer, en tanto si le es posible abortar o no, es tanto, como legislar el decidir que una persona adulta mayor ya tiene que morir, porque ha vivido demasiado.

El hecho de no otorgar a las mujeres que trabajan pensiones para el sostén de los descendientes castigando a las mujeres trabajadoras, o evitando que se pueda cobrar una pensión por viudez en el sistema de seguridad social, porque una mujer u hombre también tienen una pensión por jubilación, como si no tuvieras el mismo derecho que aquellos hombres o mujeres que no trabajan.

Desde luego en ruta hay muchas paradas aún, pero no cabe duda que ahora transitamos sobre autopistas perfectamente pavimentadas en las que aún hay baches, pero éstos son remediables.

Seguramente el pensamiento o el cuestionamiento de muchas personas es ahora sobre cuáles son los limites en las relaciones humanas, porque no se ha establecido una claridad entendible, llegando al extremo de que muchos, muchas piensan si esto no será un preludio hacia la disociación humana ante el exceso de susceptibilidad.

La respuesta es compleja, porque hay mucho enojo por parte de las mujeres, lo que repercute en que nos estemos comportando de formas inapropiadas o estemos replicando modelos que nos molestan.

Creo firmemente que las mujeres pueden ahora decidir muchas más cosas que antes no podíamos, pero debemos mirar al frente seguir adelante con los enormes logros y nunca olvidar que las luchas son para lograr gozar de vidas libres y felices.

Mi conflicto y aflicción son todas aquellas mujeres que siguen viviendo en mundos que parecen perpetuar los siglos XVIII y XIX, que sobreviven en familias de maltrato supremo, aún en estas fechas, que no consiguen salir adelante, a pesar de tantos avances, que siguen relegadas y abusadas en cualquiera de las formas en las que esto sea posible. Porque desgraciadamente esto aún se permite.

Niñas y niños abusados sexualmente suena horrible, no me puedo imaginar el dolor que sea vivirlo y en un mundo tan avanzado en comunicaciones, como es posible que haya redes de pornografía de cualquier índole, pero en especial de menores y mujeres esclavizadas, que vulneren la intimidad humana, y que haya personas que los frecuenten.

En un mundo donde la ciencia puede explicar la relación de la ovulación con la menstruación, aún haya mujeres que no puedan salir de sus casas esos días por no contar con toallas sanitarias, o que simplemente usen trapos sucios, porque no existe la posibilidad de comprar dichos elementos básicos de sanidad. Pero lo sorprendente es que en esta época yo pueda viajar a otro país, con parámetros de injusticia social hacia la mujer, y por el simple hecho de ser mujer, pueda ser vulnerada.

Me siguen sorprendiendo las niñas y mujeres que viajan solos o solas tomando anticonceptivos cuando cruzan las fronteras de México y Estados Unidos, porque de antemano saben que las violan en el trayecto. Las historias sobre las cuales es imprescindible actuar, porque la consecuencia es que se normalice el hecho, y que esos niños, niñas y mujeres olvidadas no tengan esperanza por un futuro de respeto y se pierda su integridad. Me asusta pensar que las mujeres en África usan condones antiviolaciones.

Pero lo que es relevante es que en occidente en México, nuestras niñas, niños y jóvenes sean secuestradas en muchos Estados de la República Mexicana para hacer redes de trata y prostitución y que esto, no sea un mal sueño, que sea una realidad cotidiana y que sólo y únicamente, tomemos acciones cuando alguna de nosotras haya sufrido un infortunio, porque es en esa realidad que el derecho no nos alcanza que el método no es lo suficientemente rápido y que la justicia se queda en idea.

Pero estoy gratamente sorprendida de estar entre mujeres, llenas de ideas, encausadas en seguir adelante. Mujeres que seguramente han pasado cosas difíciles o no, pero, que trascienden, mujeres que trabajan, que son la vanguardia del México que empuja hacia arriba.

Mujeres que lograron metas y las siguen logrando. Feminidad realizada con un bien primario la capacidad de ideas.

Debo reconocer que ustedes seguramente han ido más allá de la realización y han encontrado la oportunidad, porque han elegido ser, en lugar de padecer.

Muchas de ustedes han pasado de la juventud a la adultez trabajando en ser mejores mujeres en enseñar, lo que se puede lograr apenas con la posibilidad de la libertad de ser mujeres.

Mi aportación es quizá recalcar que hay cosas muy importantes sobre sus derechos laborales que las mujeres tendrían que saber, pero que siguen considerando ser temas para no tratar, aunque sean pilares para lograr un engrandecimiento de las personas, cosa que tienen clara los hombres y aquellas personas que no se sienten pertenecientes al género binario.

Hablemos entonces de ellos con franqueza

El dinero es importante crecimos en una sociedad que piensa que aquellas personas que poseen el dinero son malas, pero lo que muy probablemente no sepan es que se es malo con independencia de si posees o no dinero. El tiempo de trabajo y el dinero tendrían que ser equivalentes, sin embargo, ello no es así, y en consecuencia miles de mujeres laboran fuera de casa y dentro de la misma, sin equilibrio alguno y con graves consecuencias

Las mujeres debemos fomentar en las familias la ayuda conjunta de hijos, hijas, esposos, concubinos, parejas y en general de todas aquellas personas que habiten conjuntamente un hogar, nos pensamos con culpa bajo argumentos que racionalizándolos, son descabellados, pero no obviemos que las emociones nos generan conductas que las mujeres debemos erradicar. Lo anterior se resume en que muchas de nosotras debemos sentirnos que somos personas valiosas, pero es un lucha porque mucho con lo que crecimos nos grita que no, así que el siguiente punto es relevante.

Lo que otras personas digan no es importante

Frases como ¿Porque dejas sola o solos? a tus hijos, hijas, madre, padre, hermanos, hermanas, comunidad. “Eres un fraude”, quienes las infieren no quieren lo mejor para ti´, te están viendo crecer y no les gusta, son solo una opinión. Recuerda, lo que las personas dicen de ti, es un reflejo de ellas, no de lo que tú eres.

Lo que importa es SOLO TU OPINIÓN, así que se amable contigo misma, lamento decir eso, pero no será fácil, porque es muy difícil luchar contra las emociones. Una mujer educada generalmente tiene mayores percepciones económicas, no abandones los estudios, trata de no pausarlos a menos que sea sumamente necesario, ello recae también en el punto 2 entre menor sea la preparación mayor el tiempo de trabajo y menor el salario.

Las mujeres no tienen que parecer hombres para imponer respeto en el trabajo, somos mujeres debe quedar claro.

Gasta menos de lo que ganas, invierte sabiamente y valórate a ti misma.

Ahorra para tu vejez

Lo que sucede si las mujeres siguen estos pasos es que muy probablemente serán el punto a seguir de muchas otras, pero independiente de este argumento, lo trascendente es el crecimiento que como persona pueden lograr y les garantizará una vejez fuera de la indigencia. Las mujeres entonces pueden salirse del cause de lo que gran parte de la sociedad les dicta que deben ser para convertirse en lo que quieran ser. No es un juego de palabras es salir de un estigma que nos agrede incluso entre nosotras mismas.

Sobra decir que tener un trabajo remunerado, en un ambiente laboral sano hace que nuevas ideas surjan, que demos importancia a lo relevante y que no estemos sumidas en el yerro de las emociones, por no haber tratado, por lo menos, de cumplir, lo que se pretendía desde jóvenes.

Por último, mi fuerza y cariño a todas esas mujeres Ucranianas que viven horas de horror en una guerra de locura humana. Habiendo perdido toda su vida; a las que llevan a sus hijos e hijas en camino con miedo; a quienes han perdido a sus personas amadas, a quienes han tenido que dejar a sus hijos de 15 años o más luchando contra Goliat.

Sigue leyendo:

Marcha 8M: Mujeres de la Secretaría de Marina resguardan Palacio Nacional

Marcha 8M 2022: ¿Qué estaciones de Metro y Metrobús estarán cerradas este martes?

8M: Metro de la CDMX reitera su llamado a respetar los espacios exclusivos para mujeres