La polarización nos está matando

No se termina de digerir una masacre, cuando el país vuelve a ser noticia nacional e internacional por los actos que ocurren un día sí y el otro también. Los mexicanos estamos ante un clima de una violencia criminal rebasada y ante una impunidad generalizada.

Hace más de una semana un grupo armado fusiló a 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, y a la fecha no se sabe nada de los responsables, ni de las víctimas; el viernes pasado otro periodista fue ultimado en Zacatecas, y si eso no era suficiente, en el estadio La Corregidora, de Querétaro, una batalla campal dejó más de 20 heridos y las imágenes nos dejan sin palabras.

A más de 15 días de que cinco jóvenes fueron desaparecidos y cuatro de ellos hallados sin vida en Zacatecas, y que 17 perecieron en Colima, así corren los días, y no hay uno donde no se reporte un muerto, un desaparecido, un fusilado, o un desplazado; esa se ha vuelto la constante en el país, y no es sólo el número, sino la brutal normalización de la violencia.

Hace días comentaba que, si el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania —también condenable— no existiera, el país acapararía los titulares de los principales medios en el mundo.

Lo ocurrido recientemente en el futbol mexicano no es más que el reflejo de la polarización, aquella que se transmite en el horario matutino y desde una tarima ha ocasionado el terror que hoy viven las familias que cada día se topan con imágenes terribles.

Vemos con más claridad que urge una verdadera estrategia de seguridad, que todos respeten la ley, pero es más apremiante dejar de fomentar el divisionismo, la polaridad, la impunidad, porque la violencia, el terror y la barbarie nos están rebasando.

Los crímenes y el fanatismo son condenables, sea como sea, pero ya es inadmisible que todos los días esté corriendo sangre. Ya van más de 100 mil muertos en la primera mitad de este gobierno, y no es posible que sólo se hable de asesinatos o enfrentamientos en Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Colima, Baja California, y ahora Querétaro, como parte del paisaje del país.

La división que se provoca desde Palacio Nacional nos está afectando como sociedad, la violencia se ha agravado en los últimos años y el gobierno federal ya demostró que su estrategia de “abrazos, no balazos” no funcionó. Ya superó la cifra de muertos y hechos violentos de los últimos sexenios.

México ya es un estado fallido, la violencia no es ni será una solución, ni en el futbol ni en ningún otro lado; la crueldad sin límites provocada por el crimen organizado y por los “abrazos” del Presidente no están funcionando, al contrario, sólo desenmascaran que la política de seguridad es un desastre.

Ese no es el rumbo que queremos para México, no queremos más encono, más división, polarización, o ira, no queremos una muchedumbre enardecida, porque todo eso nos está sumiendo en una violencia estructural, en un país sin rumbo, con un gobierno inútil e ineficiente.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

