Desconfianza en IMSS Tamaulipas

Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegarán una serie de inconformidades con relación a las maniobras emprendidas desde la delegación Tamaulipas, para llevar a cabo el abastecimiento de los cartuchos con que opera el personal a cargo de Velia Patricia Silva Delfín.

Lo comento porque en el sector el descontento y desconfianza han ido en ascenso con relación a los requisitos que parecen diseñados para favorecer a la fabricante americana Lexmark, y por tanto, a las proveedoras AP Química Industrial y Grupo Paliba, relacionadas con el empresario Lorenzo Bujaidar Blackaller.

Uno de los principales signos de malestar se detecta en los requisitos del proceso LA-050GYR018-E19-2022, ya que todavía en 2020 el IMSS Tamaulipas solicitaba tóners que imprimieran 10 mil páginas en adelante, pero en el año que corre las capacidades se redujeron a 6 mil páginas, mismas que encajan con los rendimientos que llevaron a la marca de Allen Waugerman a quedar descalificada en más de un concurso, al interior del organismo encargado de atender a miles de derechohabientes.

Fue así que la etapa de Junta de Aclaraciones se extendió durante semanas. De inicio fue bombardeada con la recepción de 177 preguntas que, tras ser resueltas luego de diferir fecha en cinco ocasiones, generaron otras 281.

Estas últimas también fueron evadidas, perdón, pospuestas en diversas ocasiones, por lo que fue hasta el jueves pasado (3 de marzo) cuando finalmente se decidió dar solución, sin embargo, al argumentar el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las autoridades no dilucidaron los cuestionamientos individualmente, sino que lo hicieron a modo conjunto, por lo que entre los exponentes del nicho quedó sabor a justificación fatua y omisión.

En la entidad se comenta que detrás de los supuestos requisitos “a modo” figuran tanto David Adonai Cano Córdova, encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, como el ex Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Alfonso Mota Rodríguez. Ante ello, se adelanta que el tema escalará hasta el Órgano Interno de Control del Instituto, que lleva Salim Arturo Orcí Magaña.

SUBSIDIAR GASOLINAS, MAL CONSEJERO

Entre los inversionistas del mercado y economistas no les cayó nada bien la noticia de que a partir de este mes se subsidie la gasolina para contener los precios, pues dejará de ir a actividades productivas para el país, además de que será un impuesto que no recibirá Hacienda y no podrá cumplir con compromisos del paquete económico.

Pero vayamos al detalle, Mario Di Constanzo, economista y ex titular de la Condusef, opina que si se quieren utilizar los excedentes petroleros para subsidiar el precio de la gasolina como lo anunció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un gravísimo error porque el subsidio debe ser focalizado.

De acuerdo con sus cálculos, en México se consumen diariamente 1.1 millones de barriles (159 litros, o 175 millones de litros de gasolinas diarios) de gasolinas y diésel, ahora si metes un estímulo fiscal del 100% al IEPS costará 850 millones de pesos diarios. Y si se mantiene ese subsidio al IEPS en lo que resta del año, costará 255 mil millones de pesos, que las finanzas públicas no tienen.

La pregunta es en dónde quedó la bonanza petrolera del país, pues por ahora sí se tendrán excedentes petroleros, pero en lugar de invertirlos en infraestructura productiva, en inversión, en el sector energía, se gastarán subsidiando gasolina. Ojalá que este gasto se destinara para el sector salud, como comprar medicinas que tanto se necesita. ¡Uff!

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

5530104727

@ENGGECHAVARRIA

CAR