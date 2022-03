Victoria Ruffo vete contra el actor que fingió ser sacerdote en tu boda

VICTORIA RUFFO, NO AGUANTES MÁS INFAMIAS, DEMANDA AL ACTOR DESCONOCIDO QUE CALLÓ 30 AÑOS SOBRE LA CANALLADA QUE TE HIZO AL FINGIRSE SACERDOTE EN TU BODA

Victoria Ruffo no aguantes mas la infamia, demanda al desconocido actor que calló 30 años sobre su papel como falso sacerdote en tu boda con Eugenio Derbez. Ese tipo tendría que estar en la cárcel por prestarse a hacer la canallada que te hizo y además es bobo, dice que la boda no se celebró en una iglesia y no hubo firmas, hace 30 años las bodas eran en jardines y ¿desde cuando hay firmas en una boda religiosa?

Es inmundo a lo que se presta este actor al decir estas mentiras retorcidas que tienen nombre y apellido, se llaman; daño moral. Hay que ponerle un alto a esa rata de revivir esa indignidad y volver a lastimar a Victoria.

ELIZABETH GUTIÉRREZ, MADRE DE LOS HIJOS DE WILLIAM LEVY: “NO SOY MUJER MALTRATADA SOY MUJER MANTENIDA”

Elizabeth Gutiérrez, salió a defender la chuleta, abiertamente pide: “No ofendan a William, gracias a él me puedo quedar en mi casa y no tengo que trabajar, le deseo felicidad, con o sin mí”. Al escribir esas palabras fijó su posición: “Me vale la lucha encarnizada de las mujeres para quitarse las cadenas de aguantar infidelidades a cambio de seguridad económica-. En pocas palabras dice: “No soy una mujer maltratada, soy una mujer mantenida”.

Mientras pide: “Con mi viejo no te metas”. William está en plena luna de miel con su nueva conquista viviendo vida de telenovela, pero él responde por sus hijos y por Elizabeth económicamente, y aunque ahora tenga un bebecito con su novia, ama a sus hijos que se parecen a él. Al rato cuando la nueva novia se ponga sus moños y le pida que se aleje de ellos, él la va a dejar y volverá con Elizabeth que todo le aguanta.

TONI COSTA USÓ LOS CONTACTOS, LA FAMA Y TODO EL TRABAJO DE ADAMARI LÓPEZ DE TRAMPOLÍN Y AHORA LE DEDICA TODO LO QUE CONSIGUIÓ A SU NOVIA BAILARINA, EVELYN

Nadie sabe para quién trabaja, Toni Costa, ex de Adamari López, es un bailarín que cuando ella lo conoció era un solemnisimo desconocido, y aprovechó todo el trabajo de la conductora como trampolín para celebrar por intercambio los 27 años de su nueva novia Evelyn, echando la casa por la ventana.

Adamari da a entender que el noviazgo de Toni Costa con la joven bailarina empezó cuando ellos aún estaban casados, es decir, que el de él tampoco era un gran cariño para su esposa ni tampoco era tan desinteresado, más bien le sirvió de gran impulso para que el despegara en sus carrera de bailarín y que mientras ella pensaba que era el amor de su vida, él no terminó por ser el gran marido, pero sí se aprovechó bien de su fama y contactos y es una pena porque Adamari se ha forjado con mucho trabajo como para que él se aproveche de ella.

POR SHANIK BERMAN

