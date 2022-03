Tanto Rusia como Ucrania sufren la guerra en tanto que el resto del mundo calcula con temor que si más naciones se suman, este conflicto dejaría de ser local para convertirse en guerra mundial, la tercera de nuestra historia.

Culpar a Rusia o a la OTAN no es más que focalizar a un culpable momentáneo, pues el origen de la guerra siempre ha sido el mismo: la destrucción voluntaria de la vida humana. Es el origen y la tragedia, sea con armas, sea con leyes, Caín se levanta contra su hermano Abel y le quita la vida. Dios reacciona con dos preguntas: “¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn 4,9) y “¿Qué has hecho?” (Gn 4,10) para luego presentar la tragedia: “Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo” (Gn 4,10), un texto bíblico que en el hebreo original se expresa en plural “Se oyen las sangres de tu hermano clamar a mí” porque no solamente se ha perdido esa vida sino las demás vidas que de él habrían de nacer. En efecto, “Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre” (Jb 12,10).

El respeto de la vida humana y su desarrollo requieren de un compromiso de convivencia pacífica. Renunciar a toda acción violenta y sangrienta debería ser el propósito de todo ser humano considerando que no se es grande entre todos por el poder ni por la fuerza sino por procurar el bien de los demás, como explicó Jesús: “Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos” (Mc 9, 34). De haber implementado esa manera de convivir seríamos una sociedad impecable. Imaginemos cómo serían las relaciones entre todas las personas cuando el propósito de cada uno fuese procurar el bien de todos. Andaríamos muy ocupados en ver a quiénes hacer el bien y viviríamos en la promesa bendita: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).

El saludo en arameo Shalom, que significa paz, sugiere la recuperación de la felicidad del hombre, la armonía con Dios, consigo mismo y con los demás. Pero hemos quedado heridos por el pecado y de esa herida emana una tendencia al mal. Por tanto, es claro que la guerra es una lamentable consecuencia del pecado.

A Ucrania y a Rusia, envueltas en una guerra que ambos pueblos no quieren, aunque sus gobernantes sí, a esas otras naciones que amenazan desde afuera con sumarse a los intereses de una u otra nación, provocando peligrosamente que esta guerra sea mundial, a todos ellos les dejo mi saludo, un saludo de paz que surge de mi Fe firme en Cristo Jesús: “Que Él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos ustedes” (2 Tes 3,16).

POR ROBERTO O'FARRILL CORONA

MAAZ