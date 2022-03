La debacle

¡Cómo anillo al dedo! Oooootra vez. La guerra de Rusia contra Ucrania le viene muy bien a la 4T y a López Obrador. Tendremos otro pésimo año en cuestión económica y el culpable perfecto será uno de corte internacional y externo, que cargará con los errores de la política económica (si se le puede llamar así) de la presente administración federal.

El Banco de México recortó su pronostico de crecimiento económico para este año de una tasa del 3.2% a un 2.4%. Con lo cual, si las expectativas del Banco son ciertas, se alcanzaría un crecimiento sexenal del PIB del 2.11%; esto es, cada año del sexenio de López Obrador se registraría un enclenque crecimiento del 0.35% en promedio.

Aun antes de la pandemia, México no crecía. En el 2019, el crecimiento del PIB a nivel nacional fue de -0.1%, es decir no solo no crecimos sino que decrecimos; mientras que el PIB real de México registrado en 2021, se ubicó casi un 4% por debajo del pico previo a la pandemia asentado en 2018.

Por supuesto que la situación mundial impactará en la economía. Mas hay que notar que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, manejaba dicho pronóstico desde antes de anunciarse el conflicto armado en Europa. Por ejemplo, el sector de automóviles se verá afectado; los costos de la materia prima que se utiliza para fabricarlos se elevarán. El aluminio, el neón, el níquel subirán de precio en todo el mundo.

Lo mismo sucederá en otros ámbitos y con otras industrias. Los cereales como son el trigo, el maíz, el sorgo y la avena alcanzarán precios récord internacionales. Sin embargo, solo en México ha ocurrido que, en los últimos doce meses, el precio del trigo subió más de un 72% y el del maíz casi en un 37%.

La guerra tampoco explica que la canasta básica haya registrado a principios de este año su peor incremento en los últimos 22 años: un 12.8% (CONEVAL, 31 de enero de 2022). Aunque algunos se lo atribuirán a una disminución de la oferta mundial de alimentos, al covid y a la inflación mundial.

En parte estos factores lo explican, pero el aumento de precio en los alimentos básicos, en promedio en el mundo, fue del 5%, no de un 13%.

En el mismo sentido, la inflación del 7% en lo que va del año (señalada por el INEGI) es un promedio. No detalla el aumento brutal en precios de ciertos productos que desgarran el bolsillo de las familias mexicanas. El limón, por ejemplo, tuvo un aumento de precio superior al 220% en los últimos meses.

Nuestro país destaca como una de las pocas naciones que no se termina de recuperar de la crisis económica causada por el covid. En otras palabras, todos los países menos el nuestro se recuperaron o están registrando tendencias de recuperación.

Las crisis son buenas excusas, pero no explican nuestra debacle. El problema reside en la política económica de México, la cual incluye una contraproducente propuesta de contrarreforma eléctrica. Eso además de innumerables factores que espantan las inversiones del sector privado.

A lo anterior súmese una menor recaudación fiscal, los subsidios a las gasolinas y una situación en la que México es ya un importador neto de petróleo (producimos menos que antes, de peor calidad, de manera menos eficiente y de forma más cara).

La debacle económica está en curso, pero la responsabilidad gubernamental brilla por su ausencia.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ