Como casi ningún medio derechairo peló el evento del que hoy les platico, me permito informarles que esta semana se presentó oficialmente la organización Que siga la democracia, que en pocas palabras, es un grupo de ciudadanas y ciudadanos que buscan promover la consulta popular por la Revocación de Mandato en México.

¿Quiénes se juntaron para ésto? Entre los presentadores estuvieron personajes muy públicos como el periodista y productor Epigmenio Ibarra, el flautista y activista Horacio Franco, la especialista en políticas públicas, la promotora cultural y de la lectura, además de poeta, Paloma Saiz; y hasta Antonio Attolini, que me voy enterando es politólogo. Hicieron su evento y ahí en la conferencia de prensa leyeron su manifiesto, sus objetivos y casi casi el ISO9000. En resumen lo que buscan es: “demostrar que México está preparado para ejercer un derecho democrático ciudadano de relevancia, el de la participación ciudadana, que por primera vez en la historia del país decidirá sobre la Revocación de Mandato de un Presidente de la nación. Y sobre todo, es para explicarle al público qué es este ejercicio democrático.

El buen Epi se lanzó con esta frase: “La pregunta es si la ciudadanía va a permitir que suceda lo que pasó en la consulta a ex presidentes, donde se desprestigió el ejercicio y desincentivó a la ciudadanía para votar”. Y criticó la organización que el INE lleva a cabo para la consulta con la instalación de pocas casillas, con lo que difícilmente se alcanzará la votación vinculatoria establecida en la ley. Además aseguró “que a ésto se le suma la campaña mediática de desprestigio de los medios nacionales hegemónicos”. Ojalá que los aludidos hayan llevado tupper, porque les dió hasta para llevar. Aunque mucho se le menciona, poco se le dimensiona.

Esta consulta es un ejercicio de rendición de cuentas y un derecho ciudadano, en pocas palabras “para poder quitar a un Presidente que haga mal las cosas”.

Una de las oradoras expuso que “si esta consulta se hubiera dado con Felipe Calderón o Peña Nieto, la historia hubiera sido otra”.

Ojalá todos fuéramos personas objetivas. Al fin de cuentas, como dice el maestro Zepeda Patterson, prácticamente nadie lo somos. Ya no hablar en términos de blanco y negro. De sólo lo malo, o sólo lo bueno de esta administración. Platíquelo en su casa. Imagínense una sobremesa donde escuchemos al adversario sin descalificarlo antes de llegar al postre. Tender puentes y acabar con esta maldita polarización en el país. Si no me quiere oír por chaira, escuché al señor Slim quien conversó con Carlos Salazar, el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial.

Este man, Salazar, reveló que afrontó “presiones para ser “más estridente” vs. la 4T”. Por lo que Slim urgió a los empresarios a “no pelearse a periodicazos” con la administración porque “cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo”.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

