Lula, más allá de los discursos

En una y otra Cámara del Congreso, los discursos preparados quedaron de lado. Luiz Inácio Lula da Silva simplemente los mostró y los guardó de nuevo. Sus palabras saldrían al natural, plenas de recuerdos y anécdotas; pero también, con un análisis claro del hoy que vivimos, del país que pisa, y de sus propios proyectos para con Brasil y América Latina. Seductor, sin duda.

El sindicalista, que a sus 76 años volverá a competir por la presidencia de la República, narraba ante los legisladores los sinsabores de su lucha: desde aquellas campañas por el país —en un vocho con un micrófono encima—, intentando conformar un partido de los trabajadores; hasta que luego de derrota tras derrota se convenció que para ganar requería “más amplitud” que su propio partido.

Éramos tan radicales, bromeó el obrero metalúrgico, “que la gente decía que hasta abucheábamos el himno nacional”.

Aprendió de sus errores. Se acercó a otros sectores y un día terminó yendo “a la fiesta de un burgués”. Fue ahí curiosamente donde Lula encontró a quien sería su vicepresidente, el empresario José Alencar —escuchándolo hablar me decía: ‘se parece a mí, se parece a mí’— y le traería 20% de los votos que le hacían falta para alcanzar la presidencia (al cuarto intento),en 2003.

A medida que el de Caetés platicaba sus andanzas y las dificultades por las que pasó estando ya en la silla presidencial, saltaban ciertas similitudes con el andar político de Andrés Manuel López Obrador. Incluso en la parte religiosa de la fe.

“Si no fuera por la ayuda de Dios, y algo más allá de lo que conocemos, es que pude llegar..., porque había gente mucho más preparada que yo. (Pero) Dios fue generoso conmigo y dijo: ‘Tú serás’”.

Otro momento que retrotrajo a cierta similitud fue cuando Lula habló de Dilma Rousseff y del por qué la eligió como la candidata a sucederlo en la presidencia, aún y cuando algunos en su partido no la querían. Dilma, contó, era muy trabajadora, muy efectiva.

Le pedías algo un viernes y el lunes sin falta, así hubiera un terremoto, ella aparecía con el trabajo cumplido. “Era una gran funcionaria, (pero) no era política... La destruyeron. Una parte la élite y otra, los medios”.

No era política..., se repitió de nuevo. ¿Significaba eso que había sido un error elegirla? No logramos descifrarlo. Lula subrayó el elogio a Dilma, pero al mismo tiempo reconoció su falta de experiencia en el quehacer político.

¿Volvería a elegirla? Dejó el tema en el aire.

Y ahora, algunos pronunciamientos del expresidente brasileño sobre lo que acontece en México:

—Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República. Y pueden estar seguros de que va a ser muy atacado.

—Están viviendo una luna de miel con el gobierno, pero es importante que se preparen porque los adversarios ideológicos no les van a dar tregua. La élite mexicana no quiere una política de bienestar social, así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, como en ningún país del mundo.

—La relación con México será altamente prioritaria. Nos une la lucha por la igualdad y la justicia. Es necesario que haya una interacción más fuerte entre nosotros. Solitos no vamos a arreglar México..., ¡faltan alianzas!

—Es importante que Morena hable más de lo que está haciendo en las instancias internacionales. ¡Viajen! ¡Den a conocer lo que se está haciendo, para que podamos ganar y dar un salto de calidad en el siglo XXI por los pobres!

•••

GEMAS: Obsequio del senador brasileño del PT, César Costa: “Necesitamos una alianza en América Latina con una política capaz de hacerse respetar y sin la interferencia de nadie”

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ