Creen que el INE y el TEPJF son suyos

Los partidos, los políticos, se han adueñado desde hace un buen rato de las instituciones. Se han apropiado de ellas, cuando no les pertenecen. Se las reparten. Y no les gusta que los ciudadanos nos metamos. La realidad es que les incomoda que usted y yo podamos decidir sobre lo que consideran suyo.

Reflejo de eso es lo que ocurre en el terreno electoral. La Ley electoral actual, por ejemplo, es un vericueto de sinsentidos: demasiado enredada, acota las libertades, premia la trampa y, por si fuera poco, es muy costosa.

Debemos ir a una legislación con menos reglas, pero que sí se cumplan; una ley donde no se censure y se garantice la libertad de expresión de todos; una legislación con cosas básicas, pero claras. Al menos, cuatro:

1) Reducción del financiamiento público a los partidos. ¿Por qué los vamos a seguir manteniendo usted y yo con nuestro dinero?

2) Apostar por el voto electrónico y simplificar el derecho a votar (más tecnología, menos gastos operativos: boletas, mamparas, papelería electoral…).

3) Redefinir la manera en que se reparten los espacios en el consejo general del INE y el Tribunal Electoral. Hoy el reparto es por cuotas; tantos legisladores tienes, tantos asientos te corresponden.

4) Terminar con la spotiza. Los ciudadanos recibimos un bombardeo de spots huecos en tiempos electorales. Además, no pagan por el uso de ese tiempo que, es nocivo para los medios de comunicación y, más importante, para las audiencias. Debe cambiar el esquema de asignación de espacios en radio y televisión.

¿Quiénes no estarán de acuerdo con alguno de estos cuatro puntos? Quienes se benefician o viven de ese dineral (más de 24 mil millones de pesos anuales), quienes se sienten dueños de las instituciones y se disfrazan de defensores de las mismas: los partidos y quienes se alimentan de un presupuesto que manejan a manos llenas.

La ley electoral actual aleja al ciudadano de lo público, no le invita a participar. Urge una reforma, sí, pero no una que lleve dedicatoria ni tenga como eje la venganza contra personas o instituciones, sino que ponga en el centro a los ciudadanos, no al árbitro, mucho menos a los partidos y sus intereses.

Ayer el presidente abrió el tema de nuevo. Anunció que enviará una iniciativa de reforma electoral y dijo que, entre otras cosas, propondrá que consejeros del INE y magistrados del TEPJF sean elegidos con voto ciudadano directo de los ciudadanos, tras propuestas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Es buena o mala la idea? A mí me gusta. Hoy lo que tenemos es el reparto por cuotas partidistas. Habrá quien piense que hay mejores alternativas. Discutamoslo. Pero algo hay que hacer, porque los ciudadanos estamos en el peor de los mundos: vemos cómo los partidos se han adueñado de instituciones que se reparten a diestra y siniestra.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

