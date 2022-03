¿Primero los pobres?

Andrés Manuel López Obrador conquistó la Presidencia de México con esa bandera, pero los hechos no lo avalan. Apenas comenzó su gobierno, desapareció las estancias infantiles y afectó a millones de niños y padres de familia. Ahora, asestó un segundo golpe durísimo a tres millones y medio de niños y sus madres y padres.

El pasado 5 de febrero tuvimos el primer fin de semana largo de este 2022. Conmemoramos un aniversario más de la Constitución Mexicana. Fue sábado, y mientras todo mundo se desconectó para disfrutar el primer puente del año, la 4T desapareció -en un tris- el programa Escuela de Tiempo Completo.

No solo se trataba de mantener a los niños en los planteles de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. No. En ese lapso, los niños recibían un desayuno y una comida que a veces no estaban disponibles en sus casas. Se trataba de alimentos cuidadosamente balanceados para evitar o prevenir la obesidad infantil, grave problema de salud en México. Además, dignificaba y eliminaba las desigualdades entre los niños dentro de la escuela. Las jornadas escolares extendidas servían también para que los niños aprendieran sobre nutrición; cómo relacionarse con los demás al momento de comer; mejores clases de educación física, teatro, música, danza. Todo eso desaparecerá.

Pero hay más. Tener a los niños en las escuelas de tiempo completo permitía a padres y madres trabajar jornadas de ocho horas para mantener a sus familias.

En el caso de las estancias infantiles se argumentó corrupción, que nunca se probó. Si así era, ¿por qué no se corrigió lo que estaba mal y se castigo a los responsables, en lugar de cerrar las estancias? Ahora ni siquiera se ha dicho con claridad por qué se terminó el programa Escuelas de Tiempo Completo.

Delfina Gómez, la secretaria de educación, puso énfasis en que se destinará el presupuesto al mantenimiento de los planteles. Está bien, pero ¿fue inevitable eliminar el único programa que verdaderamente daba un beneficio tangible a los niños y sus familias? ¿En dos años de pandemia que mantuvo las escuelas cerradas no pudieron dar el mantenimiento que ahora pretenden? Falta una explicación clara.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

MAAZ