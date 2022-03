Vecinos, Misiles y Espías

La semana pasada se cumplió un mes de la invasión a Ucrania. En ese tiempo, la artillería y los misiles rusos han castigado de manera indiscriminada a la población de este valiente país que aún resiste.

Las columnas blindadas rusas se encontraron con armas antitanque que han resultado mucho más certeras y letales de lo esperado; la aviación táctica de Rusia no logra obtener superioridad aérea y está asediada por misiles antiaéreos portátiles, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que ha derribado 108 helicópteros, 86 aviones y 11 drones rusos.

Las tropas se toparon con una población ucraniana que no está dispuesta a rendirse y pelea cada centímetro de su territorio. El fallo logístico-militar ruso es espectacular y francamente humillante para una Fuerza Armada que se dice ser de primer mundo. Recientemente, un analista militar estadounidense me expresó: "no imaginábamos que los rusos no podían pelear una guerra moderna".

Ante la desesperación de no obtener logros contundentes, Rusia comenzó a utilizar armamento cada vez más sofisticado. La semana pasada utilizó, por primera vez, proyectiles hipersónicos, que tienen un alcance de dos mil km y viajan a 10 veces la velocidad del sonido, también han empleado misiles crucero supersónicos y antirradar.

Preocupa que Putin, desesperado, utilice armas de destrucción masiva (nuclear, biológica o química) para forzar a los ucranianos a rendirse y, con ello, empinar al mundo hacia una tercera guerra mundial.

El 23 de marzo, el Departamento de Estado de EU dijo que hay suficiente información para condenar a las fuerzas rusas por crímenes de guerra, incluyendo ataques a infraestructura civil. Específicamente, el bombardeo del hospital de maternidad y el auditorio central de la ciudad de Mariúpol, que se encontraba marcado claramente con las palabras "Niños", visible desde el aire.

Con esa información, es muy difícil entender el proceso mental por el que un político mexicano decide participar en un evento como la instalación del "Grupo de Amistad México-Rusia" en la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el pasado 24 de marzo, justo cuando se cumplía un mes de la invasión rusa a Ucrania. Más aún, cuando quienes participan son –en su mayoría– miembros de partidos políticos que representan a la administración en turno.

Al día siguiente, el jefe del comando Norte declaró ante el Congreso de EU que el contingente más grande de espías pertenecientes a la agencia de inteligencia militar rusa se encuentra en México. No es clara cuál es la motivación para que este grupo de diputados decida que es buena idea estrechar lazos entre México y un régimen que claramente desafía a Occidente, a la democracia, los valores básicos de derechos humanos y con quien nuestro país tiene una relación diplomática, cultural, económica y comercial insignificante.

El 26 de marzo, el presidente Joe Biden dio un discurso en el que expresó su compromiso con defender a la OTAN, anunciando que hay 100 mil tropas estadounidenses en Europa, y enfatizó su solidaridad con Ucrania. Culminó con la frase "Por Dios, este hombre (Putin) no puede permanecer al mando de Rusia". Si algo nos deja la historia es que, como todo buen vecino, EU perdona, pero no olvida.

POR IÑIGO GUEVARA

DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C.

