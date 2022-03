Grupo Amistad México-Rusia, el peor momento, contra el mejor aliado

*Como en estas páginas quedó consignado, Estados Unidos asegura que Rusia tiene al mayor número de sus espías trabajando en México, lo que se ha tomado muy en serio en Washington, y en plena invasión rusa a Ucrania a un grupo de diputados del PT, Morena y uno del PRI, se les ocurre crear un Grupo de Amistad México-Rusia. Este gesto contradice la posición de México ante la ONU que condena la agresión rusa que lleva más de un mes, pero también ha provocado la reacción del embajador Ken Salazar que fue a San Lázaro a decir que eso nomás no puede ser. No es tarea de México ser comparsa incondicional de Estados Unidos que se asume como policía del mundo y que tiene las manos manchadas de sangre pero, nos guste o no, debemos tener presente que además de vecinos, desde hace años ellos son nuestro principal socio comercial con un intercambio que alcanzó el año pasado los 320 mil millones de dólares y que en su territorio trabajan 11 millones de mexicanos cuyas remesas representan alrededor del 4% del PIB, el segundo ingreso de México después de las manufacturas automotrices. Esa relación y esos recursos le permiten a la 4t respirar oxígeno, toda vez que nuestra economía no ha podido despegar al 6% prometido.

*La licitación de logística y distribución de medicamentos, material médico y de curación en el IMSS, busca evitar que la distribución la hagan los militares y que mejor pase esa tarea a privados. Nos comentan que la unidad de compras del IMSS recibió la instrucción de publicar las bases la última semana de marzo para arrancar operaciones el próximo primero de mayo. En esta licitación que pareciera “normal”, hay sospechas de que grupo Traxion y Vantage, públicamente señaladas como beneficiarias en el pasado, podrían presentar propuestas disfrazadas con otras razones sociales. Hay sospecha del aval de Alejandro Antonio Calderón Alipi, un funcionario polémico de la 4t, quien pasó de asistir a AMLO, hoy es Coordinador Nacional de Abasto de Medicamentos y Equipamiento Médico.

*Habra que ver qué responde hoy en la mañanera el presidente López Obrador cuando se le pregunte sobre el audio en que pescan a su sobrina Úrsula Salazar, coordinadora de la bancada de Morena en el congreso tamaulipeco, negociando con un proveedor inflar una factura para cobrar en su favor dinero en efectivo, y manipulando IVA por debajo del agua. ¿Actuará en consecuencia Pablo Gómez, titular de la UIF?

*De risa loca la auto investigación que el gobierno federal pidió hiciera en su interior la CONADE que dirige Ana Gabriela Guevara, funcionaria señalada precisamente por diversos hechos de corrupción y que incluso han llegado a tribunales. Como era de esperarse, Guevara respondió tener “la tranquilidad de decir que no hay corrupción, solo errores de forma y papel”. ¿Alguien en su sano juicio esperaba que la sonorense se autoinculpara?. Este hecho es solo botón de muestra del engaño que por décadas ha sido tener una onerosa e inútil Secretaría de la Contraloría o de la Función Pública como se llama ahora, que nunca encontrará corruptelas entre sus propios compañeros de gabinete y menos en el equipo de su jefe, el presidente en turno.

*Rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio, los que están que trinan son los morenistas Alejandro Rojas Díaz Durán en Tamaulipas, Susana Harp en Oaxaca y Julio Menchaca en Hidalgo. Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, con marchas, declaraciones y denuncias contra Américo Villarreal, asegura que el precandidato morenista ni prende, ni aprende, ni crece y que Morena debe de redefinir el camino porque el doctor no es garantía de triunfo y obviamente, se dice listo para asumir él la candidatura. En Oaxaca, Susana Harp, nomás no acepta el dedazo, perdón, la decisión de Palacio y recurre incluso a tribunales para, alegando equidad de género, hacerse de la candidatura que hoy detenta Salomón Jara, en una rabieta que no va a prosperar. En Hidalgo, Menchaca Salazar está furioso porque ya se dio cuenta que Morena cedió el estado al PRI en la persona de su candidata Carolina Viggiano, a cambio de los votos necesarios para la aprobación de la Reforma Eléctrica que será votada después de la consulta de revocación de mandato, entre el 11 y 13 de abril, en plena Semana Santa, para después ser turnada al Senado.

*Ante el daño que está provocando la construcción del Tren Maya al subsuelo de Yucatán, lleno de ríos subterráneos y cenotes, y tan grande la mentira aquella de “lo construiremos sin tirar un sólo árbol”, ahora los famosos iniciaron la campaña denominada “Sélvame del Tren” contra el proyecto que arrancó sin estudio de impacto ambiental, en particular el tramo 5. De Eugenio Derbez o Bárbara Mori se podrían esperar las quejas por la destrucción de la flora y fauna en aquella región, peeero de Ofelia Medina, Natalia Lafourcade o Rubén Albarrán, conocidos como entusiastas promotores de la 4t y del presidente López Obrador, indica que el tema llegó a lo intolerable. AMLO ya los calificó de seudo ambientalistas conservadores y fifís pagados por sus adversarios, y su hijo José Ramón, el de la casa gris, les pidió informarse sobre el tema. El primero que les respondió fue Derbez, al señalar que el león cree que todos son de su condición, que nadie le pagó por participar en la campaña y que él no recibe dinero en sobres amarillos. Tsss, dicen que el que se lleva, se aguanta.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

