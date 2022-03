Bailan al ritmo del presidente

Algunos disfrutan burlarse. Otros utilizan adjetivos calificativos o términos peyorativos. Le llaman “López”, como si su apellido fuera un insulto en sí. Lo dicen, incluso, con un dejo de superioridad. Hay quien se refiere a él como “cacas”, o peor. Las descalificaciones se normalizan sobre todo en Twitter, la arena de lo surreal, donde casi cualquier cosa puede leerse; donde ya nada sorprende. No critican las decisiones del presidente López Obrador. Atacan a la persona. “No es mi Presidente”, es casi el común denominador. “Ojalá le vaya mal”, repiten. Hay quienes le desean cosas peores. No es la mayoría, sin duda, pues los niveles de aprobación presidencial son altos y se mantienen alrededor de60%, pero quizá sí sean los más escandalosos. Por escribir esto, me llamarán chairo y me acusarán de chayotero, aunque no lo sea. También son predecibles.

¿Es perfecto el Presidente y su gobierno, como dicen quienes con devoción lo siguen, en el otro extremo? Desde luego que no. México mantiene muchos frentes abiertos, atraviesa un panorama económico complicado, por ejemplo; el desabasto de medicamentos no ha logrado ser resuelto; la violencia —en sus diferentes manifestaciones, lo mismo contra periodistas por su trabajo, que hacia quienes toman una combi para ir a su jornada laboral—, no ha logrado erradicarse. Hay mucho que señalar sobre lo que se hace y cómo se hace. Mucho de criticable, sin duda. Pero no pocos de los adversarios del Presidente han preferido insultarlo a él por cómo habla y hasta cómo viste, que por las políticas que traza y toma.

Con la brújula perdida, no parecen notar que cada ataque de ínfimo nivel contra el presidente, es también un dardo contra la mayoría de los mexicanos que no cumplen con los “estándares” sociales y culturales de quienes se asumen con la superioridad de tachar de nacos a quienes no consideran están a su altura.

La pequeñez de quienes critican y lo estrecho de los argumentos esgrimidos, ilustran en parte la polarización, pero sobre todo exhiben una victoria de AMLO; quizá la más consistente desde que inició su sexenio: ha logrado mantener en la arena que mejor conoce y domina, la de la confrontación, a quienes no saben desenvolverse en ella.

El Presidente marca la agenda, define la narrativa, elige a sus adversarios.

Y quienes atizan, insisto, no contra sus decisiones de gobierno, sino contra su persona, muerden el anzuelo una y otra vez.

Si la oposición realmente quiere serlo y convertirse en opción para millones, debe dejar de situarse en la esquina del insulto y la ofensa; tiene que mostrarse como alternativa. Hoy no lo es; contesta, es reactiva, baila al ritmo de la música que pone Palacio Nacional.

Si quieren ser competitivos, deben ocuparse menos de la figura del Presidente, más de sus acciones. Menos de la persona, más de sus decisiones. Menos de AMLO, más de su gobierno.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

