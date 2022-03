El rostro de la oposición en los últimos días sin duda alguna es el de Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Aunque el tema se entiende sumamente local para la capital de la República, lo que ha ocurrido con la polémica alcaldesa le puede suceder a cualquier alcalde o presidente municipal en el país. Sandra Cuevas ha brillado en los medios de comunicación y en la opinión pública como una mujer intensa y de acciones inmediatas, lo que ha provocado en sus detractores un sinfín de calificativos negativos hacia su persona, pero lo qué hay que reconocerle es su perseverancia para lograr sus objetivos y salir triunfante de las adversidades. Ayer jueves conocimos otra faceta de su personalidad, una mujer pragmática que privilegia las decisiones que resulten en beneficio para los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y para el proyecto opositor integrado por el PAN, PRI y PRD. Sandra Cuevas no podía darse el lujo de ser destituida como alcaldesa en Cuauhtémoc, ya que preservar para la oposición ese importante bastión, súpera por mucho el interés personal y esa es la razón por la cual la vimos ayer ofrecer disculpas a los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un apoyo económico de 30 mil pesos para cada uno, y un ofrecimiento de disculpas públicas por su actuar, como condiciones para zanjar el diferendo con el gobierno capitalino y con ello regresar a gobernar la Cuauhtémoc. “París bien vale una misa”, popular frase atribuida a Enrique de Borbón puede tropicalizarse en “la Cuauhtémoc bien vale una disculpa pública”. Y es que la importancia de mantener para la oposición esa importante alcaldía supera por mucho cualquier interés por preservar la imagen pública. Un periodista abyecto al poder escribía en su cuenta de Twitter que Sandra Cuevas estaba tocada políticamente. Sin embargo, el menguante periodista no reconoce que pragmáticamente Sandra Cuevas continuará trabajando en la Cuauhtémoc con lo que se posiciona junto con Adrián Ruvalcaba, Santiago Taboada y Claudia Ruiz Massieu en una importante aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para 2024. Apoyada por el voto duro de la Cuauhtémoc y gracias a la visibilidad que el conflicto le dio a la joven política, su actuar será muy visible para los habitantes de la Ciudad de México. Sin proponérselo, sus adversarios le dieron esa calidad que, en su momento, Andrés Manuel López Obrador buscó: ser un perseguido político e inclusive un preso político. La historia nos ha enseñado que quienes, siendo inocentes pisan la cárcel, logran un capital político difícil de derribar o de competir. El gobierno capitalino le ha regalado, sin querer, a Sandra Cuevas esa calidad que seguramente habrá de explotar. En entrevista Sandra Cuevas nos reveló que el partido Morena ha intentado en tres ocasiones sumarla a sus filas, en una primera ocasión la invitación llegó por parte de Claudia Sheinbaum, una segunda ocasión por Víctor Hugo Romo ex alcalde en Miguel Hidalgo y una tercera por Martí Batres, secretario de gobierno capitalino. En todas dijo que no. Decisión que no le perdonan, sin embrago, los morenistas en la capital saben del capital político de Sandra Cuevas, sus apoyos, su aparato duro para el voto. Saben que es una mina e insistirán en sumarla a su filas o acabarla políticamente.

Corazón que sí siente

A Tatiana Clouthier se le vio en la sala VIP de Aeroméxico del aeropuerto capitalino. A Gerardo Fernández Noroña se le vio disfrutando el gran lujo de la salón Centurión de American Express del AICM; hasta se quitó los zapatos. Nunca vi tal desdén al aeropuerto de “primer mundo” construido en Santa Lucía.

