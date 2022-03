Identidad digital en Fut y Bancos

ACAPULCO, Guerrero: Mucho se ha hablado esta semana sobre el tema de identificación digital en el sector bancario y del deporte.

La Federación Mexicana de Futbol, que lleva Yon de Luisa, y la Liga MX, al mando de Mikel Arriola, consideran la tecnología de identidad digital para aumentar la seguridad de los aficionados en los estadios y la Asociación de Bancos de México (ABM), de Daniel Becker, la analiza en la Convención Bancaria 2022 para eficientar los procesos de la banca y garantizar la seguridad de los usuarios.

En Acapulco están conversando bancos y proveedores, como Incode, el unicornio del mexicano Ricardo Amper, para impulsar la digitalización en el sector y hacerlo cada vez más incluyente.

La consultora Statista prevé que el mercado mundial de sistemas biométricos alcance 68 mil 600 millones de dólares para 2025, casi el doble de su valor en 2020.

En Latinoamérica, se espera que la industria crezca más de 20 por ciento, en especial en México, Brasil y Argentina.

PISANDO FUERTE EN EL SECTOR BANCARIO

Bankaool, al mando de Brad Hanson, se presentó en la Convención Nacional Bancaria para reafirmar su compromiso de inclusión financiera, para que siete de cada 10 mexicanos tengan acceso a la banca. Con más de 35 años de experiencia en banca, tarjetas de pago y tecnología financiera, Bradley C. Hanson cuenta con una amplia y sólida trayectoria en el sector bancario. Fundó Meta Pay Systems y es reconocido por su labor de innovación en la industria de tarjetas prepago. Se desempeñó hasta el mes de septiembre de 2021 como presidente, director ejecutivo, director y copresidente de Meta Financial Group Inc. y MetaBank. Actualmente cuenta con 23 sucursales, casi 16 mil clientes, 19 mil 536 cuentas y 335 cajeros automáticos. Este banco se destaca por su solidez financiera que es el respaldo de las carteras invertidas y que alcanzó un índice de capitalización de 14.1 por ciento al cierre de 2021, mientras que el promedio del grupo de comparación fue de 13.3 por ciento.

POLÉMICA DECLARACIÓN

El comentario que generó mucha conversación y levantó más de una ceja en los pasillos del hotel Princess Mundo Imperial, sede de los trabajos de la 85 Convención Bancaria, fue el que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del jueves en Palacio Nacional.

Adelantó la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que lleva Victoria Rodríguez Ceja, de subir 50 puntos base la tasa de referencia.

Entre los señalamientos, los del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y México ¿Cómo Vamos?, que señalaron que la información adelantada vulnera la autonomía de la institución y lesiona su confianza, sin embargo, para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, lo declarado por el mandatario no pone en riesgo la autonomía del Banco de México.

