Titular de la SEP, contra las cuerdas

Este martes va a comparecer, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, para que explique los motivos y argumentos técnicos en los que se basó la institución (aunque todos sabemos que es una orden explícita del Presidente), para eliminar las Escuelas de Tiempo Completo que impacta a 3.5 millones de niños y padres de familia en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La maestra Gómez se ha caracterizado por ser poco ortodoxa en el uso de la palabra, cuando no tiene guion de por medio, por lo que será una dura prueba de fuego su encuentro con legisladores, pues además existen, al menos, ocho gobernadores de Morena que pintaron su raya de la decisión, y han determinado mantener ese programa, aunque le cueste económicamente a cada entidad. Además la decisión de eliminar el programa se consumó, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de poco más de cinco mil 500 millones de pesos, que etiquetó para que el programa siguiera operando.

Por eso, los diputados de esos estados morenistas andan que echan chispas. Ni siquiera el propio coordinador de Morena se ha pronunciado al respecto, ha guardado silencio sobre la desaparición del programa educativo. No le espera un día de campo a la maestra Delfina Gómez.

•••

¿AJUSTE DE CUENTAS EN Q. ROO?

A la morenista Laura Esther Beristain Navarrete, ex presidenta municipal (2018-2021) de Solidaridad, Quintana Roo, aún con pruebas adecuadas en su defensa le dictaron vinculación a proceso, al ser acusada del delito de abuso de autoridad. Fue vinculada a proceso como presunta responsable en agravio de la empresa Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Licuados (Redesol).

La fiscal anticorrupción estatal, Rosalba Villanueva Arzápalo, se encargó de llevar a cabo el proceso, pero en la entidad no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, pues este proceso judicial derivó de una demanda que entabló en su contra la empresa Redesol, por la cancelación de un contrato de concesión del servicio de recolección de basura, situación que afectó algunos intereses.

•••

UPPERCUT: Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados va a discutir un dictamen sobre la objeción de conciencia, para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos no entren en conflicto con los del personal objetor, es decir, que el médico esté en libertad de decidir o no, si lleva a cabo un aborto. La objeción de conciencia es una prerrogativa que existe en la ley, que contempla la desobediencia de una obligación legal por cuestiones de conciencia (como la religión) de una persona, que no sólo se circunscribe al ámbito de la salud.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR