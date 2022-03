¡Cumplió!

Hace mucho tiempo que no se veía tan sonriente al presidente Andrés Manuel López Obrador. No era para menos, con la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) vio materializado uno de los proyectos emblemáticos de la 4T. Y cumplió con su palabra: no habló durante la ceremonia de inauguración.

Trabajo coordinado

Satisfechos también se veían la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores Alfredo Del Mazo y Omar Fayad, durante el recorrido y la ceremonia inaugural del AIFA. Sus discursos dejaron ver que, contra lo que muchos podrían pensar, todo el tiempo hubo un trabajo coordinado para concluir la obra y lo que falta.

Se vale todo

Numeroso fue el grupo de invitados a la inauguración del AIFA, entre ellos gobernadores, senadores, diputados y alcaldes. Pero una escena que llamó la atención fue cuando el diputado Amílcar Sandoval pidió una selfie a Evelyn Salgado, pese a que él y a su hermana, Irma Eréndira, los acusaron de fuego amigo contra Félix Salgado, padre de la gobernadora.

Entre generales

Y hablando de curiosidades, llamó también la atención la presencia del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Estuvo muy atento a los discursos durante la inauguración del AIFA, al igual que lo hizo el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, a quien todo mundo saludaba con mucha deferencia.

Mensaje realista

Exitosa resultó la visita del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a Nueva York y Londres. Se reunió con inversionistas, analistas y agencias calificadoras y les presentó el panorama económico de México. Refrendó el compromiso de la 4T con la emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo de la ONU para reducir brechas en zonas marginadas.

