Con la 4T, fin de la pandemia por decreto

El gobierno ha determinado que la pandemia ha concluido, si bien sigue habiendo muertos a consecuencia del COVID —un número mucho menor que hace unos meses, es cierto—. México ya sobrepasó, de acuerdo con cifras de la subsecretaría para la Prevención y Promoción de la Salud, 5.6 millones de contagios y 322 mil muertos producto del COVID-19.

En el país de los otros datos, mientras la OMS recomienda la vacuna para niños de cinco a 12 años, en México se niega ese derecho a la salud a quienes son el futuro del país.

Desde mi punto de vista, habría que ser más cautos y, sobre todo, más previsores. China está aterrada ante el nuevo brote en su más reciente vertiente. El resto del mundo considera la posibilidad de incluir la vacuna contra dicho virus en su plan anual de vacunación. En nuestro país ni se piensa continuar el esquema de vacunación, ni otras medidas de prevención. Y, siguiendo las órdenes del presidente López Obrador, un grupo de expertos encargados del manejo de la pandemia debaten acerca de abandonar una medida que la autoridad nunca implementó con responsabilidad: el uso del cubrebocas.

El gobierno federal no contempla presupuesto ni ha diseñado propuesta alguna para la compra de vacunas para lo que resta de este año, ni para lo que correspondería al próximo. Tampoco permiten que los gobiernos estatales o entes particulares puedan adquirirlas y ofrecerlas a la población.

El tema de la vacunación contra el COVID comenzó siendo monopolizado por el gobierno federal y todo indica que así continuará. Como buen monopolio no se cumple a cabalidad con la oferta; y la distribución ha sido lenta e insuficiente. Es cierto, las vacunas no se cobran, pero el costo ha sido grande para muchísimas familias. La desidia de la administración federal en el tema de salud no sólo es tema recurrente, es mortal. De gran significado el desabasto de medicinas, producto de un esquema que resultó un error. Hoy se desecha al recién creado INSABI y se retorna a un esquema que era operado por el Seguro Popular y ahora será vía IMSS-Bienestar. Montados en un falso nacionalismo, se ufanan de una vacuna anti COVID llamada Patria, que no ha llegado ni siquiera a la primera etapa de pruebas. Este desarrollo sigue el mismo camino del fracaso de los ventiladores para respiración Ehécatl, elaborados a través del Conacyt, los cuales han resultado excesivamente caros y que ni siquiera funcionan adecuadamente.

La salud se ha convertido en moneda de cambio. La inversión en la misma es una bagatela cuando se compara con las obras insignia del gobierno. El bienestar tan cacareado se prueba como falso; un discurso sin sustento. Hace varias décadas, las enfermedades se acababan por decreto en nuestro país, a pesar de que en realidad siguieran diezmando a la población. Hemos retornado a ello; lo peor en este caso es que aún teniendo la posibilidad de proteger a la población se elige no hacerlo. Con la 4T, se tiene el fin de la pandemia por decreto. Como en tantos otros casos, despedirse ahora por completo del COVID no es algo que pueda garantizarse.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL