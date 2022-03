Pitch at the beach llega a México

Llega a México la cuarta edición del evento de inversión más importante de Latinoamérica, “Pitch at the beach”; que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo en “Isla Pasión” en Cozumel, México.

Israel Pons: Presidente del Fondo de Inversión de la WBAF (World Business Angels Invesment Forum)

Como parte del esfuerzo en consolidar el mercado de inversión, negocios y emprendimiento, se llevó acabo en la Ciudad de México, la conferencia de lanzamiento del evento de inversión más disruptivo de Latinoamérica “Pitch at the beach”.

¿Qué es Pitch at the beach?

Es un evento exclusivo que nace en México fundado por Israel Pons, que reúne al más alto nivel de emprendedores, empresarias, empresarios, inversionistas, representantes de organizaciones como: World Business Angel Investment Forum, Global Entrepreneurship Network, Forbes, Startup SuperCup, Founder Institute y muchas más…

Evento que ha consolidado su presencia en territorio mexicano en los últimos años, logrando como resultado que 120 startups hallan realizado pitches ante más de 40 inversionistas, los cuales integran un portafolio de inversión con un valor de más de 100 millones de dólares, y se han realizado inversiones y negociaciones con un valor de más de 15 millones de dólares.

En esta cuarta edición, el equipo de pitch at the beach y su Fundador Israel Pons, quien también es Presidente del Fondo de Inversión de la WBAF (World Business Angels Invesment Forum), tiene preparado un programa con grandes speakers, unicornios latinoamericanos, inversores nacionales e internacionales; tales como Zev Siegl, mentor y cofundador de Starubucks, quien también estuvo presente de manera virtual en el lanzamiento y conferencia de prensa de la cuarta edición de “Pitch at the beach”.

Entre los Panelistas y Moderadores invitados estuvieron:

Guadalupe Castañeda – Socia de EY México y Centroamérica.

Liliana Reyes – Directora General de AMEXCAP.

Lorena Sánchez – Directora de Founder Institute.

Ana Camou – Directora de ISA TV.

Karen Torres Aguilar – CEO Be Kind Store y Mérito Empresarial 2021.

A la conferencia también asistieron diversas personalidades del ecosistema emprendedor, entre ellos Mario Pérez Clemente: CEO y Fundador de Klika y su Director General de Alianzas Estratégicas, Francisco Negrete.

Francisco Negrete, Karen Torres, Adrián Ramírez.

También estuvo presente la Secretaria Juvenil y Titular de Turismo en la Alcaldía Miguel Hidalgo: Montse Galván, y la joven y distinguida Politóloga y Columnista: Alejandra Cerecedo, así como Floralice Hatshepsut, CEO de Magnatamx y Jouss Carbajal: Founder de Girlhappen.

Montse Galván, Alejandra Cerecedo.

Rodrigo Loeza, Alejandra Cerecedo, Diego Alcázar.

Además estuvieron presentes distintos jóvenes empresarios y políticos entre ellos: Diego Alcázar: Director General IMPAJOVEN Morelos, e Isaac Padilla Subdirector Administrativo del mismo, así como Rodrigo Loeza Co-Founder de PREPA IN. A este evento también asistió: Mario Gomes Abogado y Asesor Político, Adrián Ramírez. Luis Torales y Javier Hoyuela.

Entre otras destacadas invitados, estuvo presente la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) con la distinguida Mónica Loaiza: Fundadora de Capítulo CDMX, quienes también comparten la importancia de visibilizar e impulsar el sector empresarial en México.

Floralice Hatshepsut, Adrián Ramírez., Ana Camou, Francisco Negrete, Diego Alcázar, Isaac Padilla.

“El emprendimiento es un motor fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, y por ello proyectos como “Pitch at the beach”; son una enorme oportunidad de hacer visible lo que no lo es”

No te pierdad el evento más disruptivo de Latinoamérica, lleno de sol, playa y arena, con emocionantes oradores, paneles, talleres, excursiones y 30 nuevas empresas globales de alto potencial que se presentarán frente a inversores y serán evaluadas en la creatividad, innovación, escalabilidad e impacto de sus empresas emergentes.

Esta es tu oportunidad de pasar 3 días de vacaciones con líderes nacionales e internacionales con amplia experiencia en criptografía, blockchain, NFT (Non-fungible Token), finanzas, comercio electrónico, marketing y más. Inversores, socios y emprendedores de todo el mundo.

We don’t believe in stressful coffee chats or artificial “networking sessions”.

We believe in making authentic connections with a Piña colada in hand by the pool. -PB

El evento tendrá lugar al aire libre siguiendo todas las medidas sanitarias correspondientes, para garantizar la protección de los asistentes.

¡Nos vemos en la playa!

Best part is… shoes are optional

Adquiere tus boletos en:?www.pitchatthebeach.com

Por Karen Torres

IG: @karentorres.mx

TW: KarentorresMX

