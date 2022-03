El INE no puede vencer a quien nunca se rinde

Durante el largo camino que ha recorrido el movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado presente la idea, el anhelo y la propuesta de dotar de instrumentación a los artículos 39 y 41 de la constitución que se materializó con la reforma al texto del artículo 35 que indica como un derecho de la ciudadanía participar en los procesos de revocación de mandato.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque la idea de cómo la soberanía recae en el pueblo y de cómo el poder público debía instituirse en beneficio de este, era letra muerta. Por eso AMLO en cada plaza que recorría rumbo a la elección presidencial proponía y al mismo tiempo prometía que de ganar la presidencia de México se sometería a una consulta, justo a la mitad de su mandato, para que la ciudadanía decidiera si permanecía en ese encargo o debía separarse. La derecha lo desestimó, se burló. Se equivocaron.

El entonces candidato a la presidencia sabía que la propuesta de revocación no sólo podría ser superada con facilidad en su periodo, sino que el mayor dolor de cabeza para la oligarquía era que se quedara como una herencia, como una costumbre, que fuera un derecho del pueblo que una vez obtenido nunca más permitiera que le fuera arrebatado.

La primer estrategia de la derecha fue decir que la propuesta de consulta era puro populismo porque no había marco legal para celebrarla, después vino la Ley Federal de Revocación de Mandato y entonces apostaron a que no se conseguirían las firmas para solicitarla, más tarde dijeron que vencerían al presidente en las urnas, tiempo después vino la intensificación de la campaña de desprestigio, casi en simultáneo el llamado a no votar y finalmente la vergonzosa actuación del INE que paso de arbitro a jugador. Se volvieron a equivocar.

El INE, esa última trinchera de la derecha, decidió combatir a una asociación civil por la colocación de espectaculares en gran parte del territorio del país. Pero lo que no calcularon Murayama y Córdoba, las voces más feroces del INE, fue que el Movimiento Regeneración Nacional es exponencialmente más grande que cualquier asociación civil, más grande que cualquier partido político y mejor organizado que cualquier dirigencia formal de cualquier partido. El INE que entiende todo en términos de pesos y centavos no calculó que se enfrentaba a mujeres y hombres que han militado sin ningún apoyo económico, es más, que han puesto de su gasto familiar para seguir militando, con la firme convicción de heredar un mejor país para las generaciones venideras.

El régimen que había imperado hasta el 2018 está herido de muerte, no importa ya el volumen de la participación, AMLO ganará contundentemente y la ciudadanía habrá probado un derecho que espero jamás permita que le sea arrebatado, el poder público se ha instituido en su beneficio como hace mucho no sucedía y no lo olvidará con facilidad.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

CAR