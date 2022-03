Nos visitó en las antiguas instalaciones del colegio, ubicadas en el Río Tijuana. Un grupo de académicos del proyecto fundacional lo recibimos. Él era un diputado joven, en los treintas, recién egresado de la universidad de Pensilvania. Presidía la Comisión de Programación y Presupuesto. Jorge, presidente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) tenía buen trato con él, como diputado y académico, pero, sobre todo, como hijo de la cultura del esfuerzo.

Nos habló del cáncer social que es la pobreza, que se reproduce en los lugares más apartados, donde la marginación es la norma de vida.

En Hidalgo, Guerrero y Oaxaca se baten todos los registros en desnutrición, mortalidad infantil y enfermedades crónicas, infecto-contagiosas, propias de la insalubridad y el subdesarrollo.

De su experiencia académica, estaba desarrollando un modelo de microrregiones para realizar una intervención desde el gobierno federal y combatir esos males de la marginación.

En sus años mozos, gustaba de declamar y visitaba la estación de radio de su localidad. Eso fue el entrenamiento que lo llevó a ser un gran comunicador y tener maestría en el uso de la voz.

Pasaron los años, llegó a máximo dirigente de su partido político y estuvo en la postulación y en la declinación final de Margarita… en ese lejano 1989, cuando Jacobo pontificó: “… perdió el PRI, ganó México”.

Otro salto en la historia es el domingo 20 de marzo. Iría esa tarde a una sesión fotográfica con su familia. Pero antes, en el edificio de Insurgentes, acordó con el coordinador de campaña, quien me pide un documento de su oficina y voy por él. De regreso, en el oscuro sótano del partido había una obra y yo avanzaba…Colosio me grita y me dice: “cuidado, detente, hay un socavón, te vas a caer...” y me salvó de un accidente o de algo peor. Al día siguiente inició su gira por el noroeste y ya no regresó.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ