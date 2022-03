Que si la perla más bella de la corona de la Reina Isabel provenía de La Paz que, si el Acuario del Mundo es el Mar de Cortés, según Jacques Cousteau. Que si Hernán Cortés llegó al código postal en 1535 y lo bautizó como el puerto de Santa Cruz. Que si John Steinbeck y su clásico: La Perla.

Protagonista de tantas historias y leyendas urbanas -y con el pretexto del anuncio de Baja Club Hotel como Nominee for the ArchDaily 2022 Building of the Year Awards- me lancé al #radar de La Paz, para comprobar all of the above y además ser testigo de cómo se veía (después de un año de inaugurado) el edificio de Max von Werz.

El multipremiado hotel de Grupo Habita ahora es reconocido por Diego Hernández, creative director de ArchDaily, con una votación de los lectores y no decepciona. Igualmente, los vecinos cercanos como el Bismark-cito y sus famosísimos tacos de langosta, los besos de mariscos y sus inigualables tacos gobernador. Y ni qué decir de las delicias para el postre o el antojo al atardecer en nieves La Fuente, las favoritas de los paceños.

Su Museo de Arte de Baja California Sur MUABCS que exhibe colección y obra procedente del SAT, justo enfrente de la catedral que tañe las campanas en punto de las 6hrs.

Obviamente forman parte del espectáculo sus playas: tanto Balandra y la Isla del Espíritu Santo, pero también los vecinos El Triunfo y Todos Santos. Anfitrión de una misión que bautizó al puerto de Nuestra Señora de La Paz el jesuita Jaime Bravo, artífice de su fundación en 1720 y que le da la pátina de historia.

Y ni qué decir de sus bellezas naturales: playas épicas como El Caimancitos, El Coromuel, El Tecolote, Pichilingue o El Tesoro todas perfectas para practicar kayak, paddle board, buceo, et al, pero más, más, más perfecto para acumular recuerdos.

Además de la gran oferta gastronómica -a contra corriente el restaurante de Baja Club Hotel del chef Panagiotis Vounos –nuevo rock star de la última edición de Zona Maco. El patio de Baja Club es perfecto para probar un saganaki (queso graviera frito, miel y limón) o lentamente, y bajo la floreada pérgola, degustar un pulpo a la plancha o camarón kadaifi.

La oferta mediterránea incluye souvlaki de pollo y moussaka, así como el riguroso baklava de postre. Ni remotamente cercano y tan bueno como el de la tía Amelia, pero la nostalgia es memoria gastronómica y La Paz familia. #TakeMeBack

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

MAAZ