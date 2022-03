EL BUENO

Davide Martello es un músico alemán que instaló su piano en la frontera de Polonia para recibir a quienes huyen de la guerra en Ucrania; incluso ha tocado temas de The Beatles, como "Let It Be".

EL MALO

En Zacatecas fue detenido Emanuel de Jesús, implicado en el homicidio del periodista Juan Carlos Muñiz el 4 de marzo. El acusado tiene orden de aprehensión desde el 2020, por secuestro y robo.

EL FEO

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, fue detenido en el municipio de General Terán; lo acusan de desvío de recursos, para recabar firmas de apoyo a su campaña en 2018.

