Un violentador serial en potencia

Un caso obligaría a revisar, dos para actuar de inmediato, tres para alarmarse, cuatro una aberración; 5 deténganlo YA; ¿qué les hace el líder de la bancada de morena en el congreso de Tamaulipas Armando Zertuche a las diputadas tamaulipecas?, ¿porque todas huyen de él?, ¿qué les propone?, ¿cómo las trata?, las interrogantes están en el aire; pero en los hechos son contundentes, cuatro legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional, Leticia Sánchez, Lidia Martínez, Nancy Ruiz y Nayeli Lara con mucho valor y firmeza le han dicho a Zertuche Zuani ¡YA BASTA!, y con una impecable dignidad abandonaron su bancada, todas con un común denominador, las 4 al irse manifestaron que el diputado Armando es un prepotente; no les da la libertad de decidir o de actuar; las trata mal, es grosero; entre otras. El hecho es que el comportamiento misógino de Armando Zertuche lo tiene en la lona y con el control del congreso totalmente perdido.

Y usted se preguntará cual es la quinta diputada, pues nada más y nada menos que Imelda San Miguel, a quien el propio Zertuche en su embriaguez de poder, amenazó con removerla de su cargo en la mesa directiva si no sucumbía a sus peticiones, ante lo cual San Miguel Sánchez no se dejó intimidar y por primera vez exhibió la anatomía psicológica de Zertuche Zuani, la de un violentador de mujeres.

Es momento de que Félix “El Moyo” García, inicie una investigación al respecto, para que se determinen si las mujeres en el Congreso de Tamaulipas, durante la presidencia de Armando Zertuche, fueron objeto de violencia de género no limitado a las diputadas, sino también hacia las empleadas de oficina, intendentes y demás colaboradoras del recinto legislativo, quienes en una ocasión fueron obligadas a organizarle una verbena popular al dirigente con motivo de su cumpleaños.

Esta no es la primera vez que el partido Morena se ve envuelto en temas que pudieran configurar conductas relacionadas con la violencia de género; solo basta recordar la nalgada que el ahora gobernador Monreal le propinó a una candidata de su mismo partido; las acusaciones de violación en contra de Salgado Macedonio; incluso en fechas recientes, en la zona sur del estado de Tamaulipas se dio el caso de una mujer que fue salvajemente golpeada por el padre de sus hijos y que más adelante trascendiera que el agresor se trataba de un regidor suplente de Morena e hijo de un edil titular, caso que a la fecha sigue impune.

Lo más lamentable de esto es, que, pese a las declaraciones de las legisladoras, Zertuche Zuani, como buen macho mexicano, revictimiza a las agraviadas al llamarlas públicamente traidoras y vendidas, mientras son expuestas al escarnio social o incluso a una agresión. Así, manifiesta su falta de sensibilidad al momento coyuntural que aqueja al país, que registra un total de 8 mil feminicidios en lo que va del año. Sin embargo, no cabe la menor duda que estas legisladoras no están dispuestas a caer en las garras del patriarcado y opondrán resistencia a quien intente callarlas o menospreciarlas, por lo que, si el “Moyo” no toma como ejemplo lo que le sucedió a Zertuche, podría acabar igual.

