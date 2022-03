Epigmenio y su calidad moral

Desde que fue corresponsal de guerra hasta llegar a ser importante productor de series de narcos, Epigmenio Ibarra ha capitalizado la violencia. Hoy, por así convenir a sus intereses, se da el lujo de hablar en contra de esta.

Durante su primera participación en Radio Fórmula, en el programa informativo de la mañana con el conductor Ciro Gómez Leyva, presentó un discurso propagandístico bien estructurado. El apologista de la violencia habló de tolerancia. El ideólogo de la confrontación habló de pluralidad. El que llamaba a pase de lista por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa calló con un silencio sepulcral ante el fusilamiento de 17 individuos en San José de Gracia, Michoacán.

No obstante, lo que más me inquieta no es eso: lo que pretende Epigmenio no es una simple puntada o un capricho o reforzar las muletillas del Presidente. Lo que busca es construir la continuación de la narrativa de la 4T. La que utilizará el sucesor de López Obrador.

Ibarra piensa ya en un discurso que le sirva a el o a la que llegue como candidato(a) de Morena a la presidencia en el 2024.

Eso explicaría que, en la charla con Ciro, Epigmenio dijera que los resultados de una estrategia de combate a la violencia en el país NO se pueden esperar (no se verán) este sexenio, sino quizá hasta el próximo.

¡Tamaña sinvergüenzada!, particularmente porque el discurso que escuchamos del obradorismo fue juzgar a los expresidentes por los resultados demostrados durante sus respectivos sexenios. ‘Los muertos de Calderón’, ‘la traición de Fox’, ‘la corrupción de Peña Nieto’, todas frases elaboradas por este “ideólogo” y por otros como él. Y ahora resulta que las más de 115,000 muertes dolosas en lo que va de la administración lopezobradorista no son imputables al primer mandatario. Esa es la medida del cinismo de lo que dice el emisario de AMLO en Grupo Fórmula.

La vara con la que midieron a otros mandatarios no es válida ahora que López Obrador es presidente. El motivo es claro: no hay ni habrá nada que celebrar ni que aplaudir. Por ende, ¡qué mejor momento que hoy para construir una narrativa donde los “logros” no se medirán en un sexenio!

Para trascender históricamente, AMLO no tiene más alternativa que anunciar que su sexenio deberá permear (‘definir’, es un término que mejor describe lo que se traen en mente) a administraciones subsecuentes. Idealmente si es con el propio López Obrador perpetuándose en el poder, aunque siempre está la alternativa de hacerlo vía interpósita persona. Pues bien, la participación de Epigmenio Ibarra es un aviso adelantado de todo ello.

¿Que los medios informativos requieren mayor pluralidad? ¿Abrirle espacios a la 4T? Pamplinas. AMLO tiene el control de la agenda informativa y la fuerza de comunicación de todo el aparato del Estado, y lo sabe. ¡Cómo si eso no bastase para balancear el debate! Increíble, la manipulación es pasmosa. El hacernos creer que López Obrador y la 4T están siendo perseguidos. Teniendo las cámaras legislativas a sus órdenes, más de la mitad de los estados gobernados por Morena (17), un presidente con un poder centralizado como en los tiempos hegemónicos del otrora poderoso PRI, lloriquean que requieren más espacios para trasmitir su mensaje y sus “verdades”.

No nos perdamos, no hay ningún “golpe de Estado blando” por parte de periodistas y medios de comunicación en contra del presidente como claman los radicales del régimen.

No, no hay duda. Si el gobierno manda a uno de sus estrategas en comunicación para ocupar un lugar de la prensa crítica tan visible, es porque requieren introducir la narrativa antes descrita. Socializar la noción de que un sexenio no es suficiente. Que la Cuarta Transformación requiere más tiempo, mucho más. Terrible.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ