Durmiendo con el enemigo, tres décadas de una lamentable realidad

En el marco de la conmemoración del día de la mujer, impulsé una iniciativa que ha generado todo tipo de comentarios; y es que la propuesta tiene como finalidad que los programas de vivienda en la Ciudad de México, garanticen un porcentaje mínimo para que las mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, accedan de forma preferente a una vivienda; lo que desde diferentes visiones permite un nuevo comienzo y alejar de los entornos de violencia a las víctimas y sus familias.

En el planteamiento de esta iniciativa, muchas personas recordaron una película de 1991 llamada así “Durmiendo con el enemigo”, y es que lamentablemente a más de 30 años de esta cinta, sigue siendo un reflejo lamentable de una realidad que, en vez de mejorar con el paso del tiempo, se ha incrementado.

A lo que me refiero es, hoy los gobiernos y las instituciones se han visto rebasadas, pues la violencia en contra de mujeres, en diferentes espacios cotidianos sigue siendo una triste constante, y en vez de que sean menos, cada vez se presenta con mayor frecuencia; pues pareciera que entre más espacios de oportunidad e igualdad se nos reconocen a las mujeres, mayores consecuencias negativas y de violencia en nuestra contra existen.

Esto no es una apreciación personal, pues solamente basta observar las alarmantes cifras de oficiales del INEGI, señalando que alrededor de un 60% de la población total de mujeres de 15 años en adelante que habitan en México, han sufrido algún tipo de violencia.

Y como grave conclusión, establece que nuestra ciudad es la entidad que más concreta actos de violencia hacia las mujeres, pues el 79.8% sufre o ha sufrido algún tipo de violencia; y después de los procesos de denuncia, en caso que se armen de valor, sigue aún una etapa de incertidumbre por el “Que va a pasar después”. Tienen miedo a represalias, o a que, terminando las terapias psicológicas, tengan que regresar a sus hogares y por consecuencia, regresar al ambiente en el que siempre se presenta violencia o algún tipo de agresión.

Parece un círculo vicioso pues muchas veces ante la dependencia económica, familiar, por necesidad, a pesar de ser víctimas de abusos físicos y psicológicos, se ven obligadas a continuar en el mismo ambiente de agresión.

La intención de la propuesta que además fue acompañada por prácticamente todas las fuerzas políticas, es dar una nueva oportunidad de vida y sacar por completo a las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia de ese entorno complicado y traumático, permitiendo que se vayan a nuevos espacios al mismo tiempo de garantizar su derecho a una vivienda digna.

Estoy convencida de que al implementar estrategias en favor de las mujeres y evitar que continúen siendo violentadas, ayuda a la construcción de una mejor ciudad, donde realmente se vea el avance en el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres, así como el empoderamiento para nosotras; y que no sea solo discurso, pues sería lamentable que, a pesar de contar con condiciones en las que las mujeres en el Congreso somos más, no podamos hacer cambios legales en símbolo de sororidad y empatía con miles de mujeres que hoy son víctimas de violencia y no pueden o quieren denunciar por miedo, pues para ellas no es una película, sino la vida real… duermen con el enemigo.

POR GABY SALIDO

DIPUTADA LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO PÚBLICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TWITTER: @gabysalido

https://gabysalido.mx/

